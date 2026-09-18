Orta Doğu’daki petrol şoku Avro Bölgesi'nde enflasyon beklentilerini artırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ağustos ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, İran'daki savaşın tetiklediği petrol şoku nedeniyle Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentileri yükseldi.

ECB tarafından Avro Bölgesi genelindeki 11 ülkede yaklaşık 19 bin yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilen ağustos ayı anket verileri yayımlandı.

Buna göre, tüketicilerin gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli ortalama enflasyon beklentisi, temmuz ayındaki yüzde 2,9 seviyesinden yüzde 3'e yükseldi.

Tüketicilerin orta vadeli enflasyon tahminlerinde de yukarı yönlü hareket dikkati çekti. 3 yıl sonrasına yönelik enflasyon beklentisi yüzde 2,7'den 2,9'a, 5 yıl sonrasına ilişkin beklenti ise yüzde 2,4'ten 2,5'e çıktı.

Tüketicilerin geçen 12 aya yönelik hissedilen enflasyon tahmini ise temmuzda olduğu gibi ağustosta da yüzde 3,5 düzeyinde sabit kaldı.

Akaryakıt ve ısınma maliyetleri beklentileri körüklüyor

Anket sonuçları, tüketicilerin enflasyon beklentilerindeki artışta Orta Doğu merkezli çatışmaların tetiklediği petrol şoku ile akaryakıt ve ısınma maliyetlerindeki sert yükselişin belirleyici olduğunu ortaya koydu.

ECB raporunda, gelecek 12 aya yönelik enflasyon beklentilerindeki belirsizliğin bir miktar azaldığı ancak Orta Doğu'daki çatışmaların başlangıcından önceki döneme kıyasla yüksek seviyesini koruduğu aktarıldı.

Öte yandan, düşük gelir grubundaki katılımcıların enflasyon algısı ve beklentilerinin yüksek gelir grubundakilere göre daha fazla olduğu, 18-34 yaş arası genç katılımcıların ise daha ileri yaştaki gruplara kıyasla daha düşük bir enflasyon beklentisine sahip olduğu belirtildi.

Enflasyon ECB'nin hedefinin üzerinde

Orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefleyen ECB için yüksek enflasyon beklentileri kritik bir uyarı sinyali taşıyor. Avro Bölgesi'nde ağustos ayı enflasyonu yüzde 3,2 seviyesine ulaşarak bankanın hedefinin üzerinde kalmaya devam etti.

Enflasyonist baskılarla mücadele eden ECB, 10 Eylül'de mevduat faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 2,50'ye çıkarmış ve bu adım bankanın yıl içerisindeki ikinci faiz artırımı olarak kayıtlara geçmişti.

Analistler, ekonomik büyümeyi baskılama riskine rağmen enflasyon kontrol altına alınana kadar sıkı para politikası adımlarının gelecek aylarda da devam edebileceğini öngörüyor.

Ekonomik büyüme beklentileri değişmedi

Avro Bölgesi'nde tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentisi ağustosta değişim göstermeyerek eksi yüzde 1,2 seviyesinde sabit kaldı.

Gelecek 12 aya yönelik işsizlik oranı beklentisi ise temmuz ayındaki yüzde 11,2 seviyesinden yüzde 11'e geriledi.

Ankette en düşük gelir grubundaki hanelerin 12 ay sonrasına ilişkin işsizlik beklentisi yüzde 13,4 ile en yüksek seviyede gerçekleşirken, en yüksek gelir grubundaki hanelerin beklentisi yüzde 9,4 ile en düşük seviyede kaldı.

Kaynak: AA