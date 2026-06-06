RIO DE Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Afrika ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı Kamil Alawadhi, "Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar bölgedeki hava yolu şirketlerine milyarlarca dolarlık gelir kaybı yaşattı." dedi.

82. IATA Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi (WATS), Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde yapılıyor.

Alawadhi, zirvedeki konuşmasında, jeopolitik gerilimlerin havacılık sektörünün maliyetlerini artırdığını söyledi.

Orta Doğu'daki çatışmaların bölgedeki hava yolu şirketlerini milyarlarca dolarlık gelir kaybına uğrattığını belirten Alawadhi, jet yakıtı fiyatlarının varil başına 218 dolara kadar yükseldiğini, rafineri marjının ise tarihin en yüksek seviyesi olan varil başına 96 dolara ulaştığını ifade etti.

Alawadhi, bu gelişmelerin yolcu talebinde de değişime neden olduğunu belirterek, talebin önemli ölçüde Orta Doğu merkezli aktarma merkezlerinden uzaklaştığını dile getirdi.

Artan maliyetler ve değişen talep yapısı nedeniyle hava yolu şirketlerinin kapasitelerini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldığını söyleyen Alawadhi, "Birçok taşıyıcı kapasite azaltımına gitti." dedi.

"Hava yolu şirketlerine ait bloke edilmiş fonlar, sektör açısından öncelikli sorunlardan biri olmayı sürdürüyor." ifadesini kullanan Alawadhi, IATA verilerine göre hava yolu şirketlerine ait olan ve yurt dışına transfer edilemeyen bloke edilmiş fonların yüzde 98'inin Afrika ve Orta Doğu'da bulunduğuna dikkati çekti.

Afrika ve Orta Doğu'da bloke edilmiş fonların toplam tutarının 740 milyon dolara ulaştığını belirten Alawadhi, bunun dünya genelindeki toplam 756 milyon dolarlık bloke edilmiş fonların yüzde 98'ine karşılık geldiğini söyledi.

Alawadhi, en yüksek bloke edilmiş fon tutarının 160 milyon dolarla Cezayir'de bulunduğunu, bu ülkeyi 139 milyon dolarla Lübnan, 87 milyon dolarla Mozambik, 78 milyon dolarla Eritre, 65 milyon dolarla Zimbabve ve 43 milyon dolarla Angola'nın takip ettiği bilgisini verdi.

Alawadhi, "Orta Doğu'da yaşanan kriz özellikle Körfez ülkelerindeki hava yolu şirketlerini ciddi şekilde etkiledi." diye konuştu.

Bu durumun Körfez bölgesindeki hava yolu şirketleri için milyarlarca dolarlık gelir kaybına yol açtığını ifade eden Alawadhi, krizin en önemli etkilerinden birinin hava sahalarının kapanması olduğunu söyledi.

"Bölgede yaklaşık 10 ülke hava sahasını kapatmak zorunda kaldı"

Kamil Alawadhi, bölgede 10 kadar ülkenin hava sahasını kapatmak zorunda kaldığını, bazı ülkelerde bu kısıtlamaların 70 güne kadar sürdüğünü belirterek, Kuveyt'in hava sahasının da yaklaşık 70 gün boyunca kapalı kaldığını dile getirdi.

Çatışmalar nedeniyle Körfez ülkeleri üzerinden gerçekleşen önemli ölçüdeki transit yolcu trafiğinin olumsuz etkilendiğini söyleyen Alawadhi, "Özellikle bölgedeki aktarma merkezlerini kullanan yolcuların seyahat planlarında ciddi aksamalar yaşandı." dedi.

Alawadhi, çok sayıda hava yolu şirketinin uçaklarını uzun süre yerde tutmak zorunda kaldığını belirterek, ekipman ve uçak erişimindeki sıkıntıların yanı sıra yakıt fiyatlarındaki artış ve yakıt tedarikindeki sorunların da işletme maliyetlerini yükselttiğini ifade etti.

Buna rağmen Orta Doğu havacılık sektörünün krizlere karşı dayanıklılığını koruduğunu dile getiren Alawadhi, "Orta Doğu'nun hikayesi dayanıklılık, Afrika'nın hikayesi ise henüz tam anlamıyla değerlendirilememiş büyük bir potansiyeldir." ifadesini kullandı.