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Orman Bölge Müdürlüğüne 5 yeni arazöz teslim edildi

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Orman Genel Müdürlüğü'nün Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne tahsis ettiği 5 arazöz, Makine ve İkmal Şube Müdürlüğünce teslim alındı. Arazözler, orman yangınlarına daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek amacıyla kullanılacak.

Orman Genel Müdürlüğü'nün Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne tahsis ettiği 5 arazözün Makine ve İkmal Şube Müdürlüğünce teslim alındığı bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünün envanterine katılan 2024 model ve 4 ton sutaşıma kapasitesi olan arazözler olabilecek orman yangınlarına daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek amacıyla ekipler tarafından kullanılacak.

Arazözlerin teslim alınması programında Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Makine ve İkmal Şube Müdürü Tuncay Yakın, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Yavuz Helvacı ve Kütahya Orman İşletme Müdürü Mustafa Doğan, Makine Mühendisleri Akif Eltan ve Hakan Oksüm, Kütahya İşletme Müdür Yardımcısı Osman Nuri Akyol hazır bulundu

Arazözlerin bölgedeki orman yangınlarında güçlerine güç katacağı söyleyen Bölge Müdürü Erdal Dingil, 2024 yılının yangınsız bir yıl olması temennisinde bulunarak, arazözlerin bir an önce İşletme Müdürlüklerine dağıtılması talimatı verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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