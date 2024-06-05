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Orient Express İstanbul'a ulaştı

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Fransa'nın başkenti Paris'ten hareket eden Orient Express, İstanbul'a ulaştı. Orient Express'i Sirkeci Garı'nda Mehteran takımı karşıladı. Türkiye'ye geçen yıl 2 sefer yapan tren, bu yıl da 2 sefer planlanıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'ten 1 Haziran'da hareket eden Orient Express İstanbul'a ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orient Express'i Sirkeci Garı'nda Mehteran takımı karşıladı. Zürih, Viyana, Budapeşte, Sinai, Bükreş ve Varna güzergahını takip ederek, Türkiye'ye gelen Orient Express, 7 Haziran saat 16.05'te Sirkeci Garı'ndan hareket edecek ve 8 Haziran saat 00.40'ta ülkeden çıkış yapacak.

Türkiye'ye, geçen yıl 7 Haziran ve 28 Ağustos'ta 2 sefer yapan Orient Express için bu yıl da 2 sefer planlanıyor.

"Orient Ekspresi'nin en güzel destinasyonlarından biri Türkiye"

Açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun görüşlerine de yer verildi. "Raylar Üzerindeki Saray" olarak anılan Orient Express ile bugün Türkiye'ye 48 kişinin geldiğini, dönüşte ise 38 kişinin seyahat edeceğini bildiren Uraloğlu, trenin dönüş seyahatine İstanbul'a uçakla gelen yeni bir yolcu grubunun katılacağını aktardı. Orient Express'in İstanbul'a ikinci seferini 28 Ağustos'ta gerçekleştireceğini, 30 Ağustos'ta da döneceğini belirten Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"1883 yılında Paris'ten İstanbul'a kadar uzanan bir hat üzerinde seferlerine başlayan tren, Avrupa'nın çeşitli şehirlerini birbirine bağlayarak, aristokratlar, iş insanları ve maceraperestler arasında popüler bir seyahat rotası haline geldi. Orient Ekspres treni yataklı vagonlar, salon vagonları ve restoran vagonları olmak üzere toplam 14 vagondan oluşuyor. Avrupa'nın birçok ülkesini kapsayan farklı hatlarda seyahat eden trenin en güzel destinasyonlarından biri de Türkiye. Bu yıl ülkemize ilk seferini gerçekleştirdi, bir sefer daha yapmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

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