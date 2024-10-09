Ordulu Üreticilere Varroa İlaç ve Makine Desteği

Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULIP) Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Ordulu üreticilere varroa ilacı, makine ve ekipman desteği yapıldı.

Proje kapsamında, Bolaman Irmağı ve kollarına sınır olan 12 ilçe ve 242 mahallede tarımsal ve hayvansal üretimi artırmak, üretici gelirlerini yükseltmek ve ürün çeşitliliği sağlamak amacıyla çeşitli hibe faaliyetleri yürütülüyor. TULIP Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüsünde varroa ilacı ve makine-ekipman dağıtım töreni düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, "Bolaman Havzası Projesi başlığı altında 15 alt projeyle üreticilerimize destekler veriyoruz. Bunlardan bir tanesi arıcılığın geliştirilmesi, arı hastalık ve zararlılarıyla ilgili uyguladığımız bir proje. Bu kapsamda arıcılarımıza varroa ilacı dağıtıyoruz. Geçen iki yıl içerisinde de dağıtımını yapmıştık, bu sene de yine 119 üreticimize yaklaşık 90 bin varroa ilacı dağıtımı gerçekleştirmiş olacağız. Böylece toplamda 458 üreticimize 250 bin adet varroa ilacını 3 yıllık periyotla dağıtmış olacağız" dedi.

Yılmaz, proje kapsamında havzada kalan üreticilere büyük ve küçükbaş hayvan dağıtımı ile kivi bahçelerinin kurulumu, seracılık yapan üreticilere sera yapımı ve mantar yetiştiriciliği, Trabzon hurması yetiştiriciliği ve değişik konularda projelerin bulunduğunu ifade ederek, "Geçen yıl büyükbaş hayvan yetiştiriciliği kapsamında 12 üreticimize 3'er tane simental hayvan dağıtımı gerçekleştirmiştik. 6 üreticimize 50'şer adet koyun, 3 tane koç dağıtımı yapmıştık. Bu sene de büyükbaşta 20 üreticimize 3'er tane büyükbaş hayvan dağıtacağız, küçükbaşta da 25 üreticimize 50 koyun ve üç tane koç dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu konularla ilgili de şu an ihaleleri gerçekleştirdik, alım işlemleri tamamlandı ve şu an teslimat sürecini bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu teslimatı gerçekleştireceğiz. Bu uygulanan projelerle bu bölgede, havzada tarımsal üretimin artırılması noktasında da önemli bir mesafe almış olacağız. Yine mera alanlarımızda sahaya yönelik projeler uygulanıyor. Önümüzdeki yıl da bu proje devam edecek ve mera alanlarında yapılacak ıslah çalışmaları 4 katına çıkarılacak" diye konuştu.

Proje kapsamında yapılan törende Ordu Valisi Muammer Erol, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi tarafından, modern kivi yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması faaliyeti kapsamında yüzde 70 hibe destekli olarak 15 üreticiye akülü budama makası ve 15 üreticiye ot biçme makinesi, süt sığırcılığının geliştirilmesi faaliyeti kapsamında yüzde 70 hibe destekli olarak 20 üreticiye süt sağım makinesi ve 2 üreticiye süt soğutma tankı, ayrıca arı hastalık ve zararlılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında yüzde 100 hibe destekli olarak 119 üreticiye yaklaşık 90 bin doz varroa ilacı teslim edildi. - ORDU