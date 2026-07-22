Ordulu arıcılardan ülke ekonomisine 7 milyar TL'lik katkı

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Türkiye'nin bal üretiminde ilk sırada yer alan Ordu'da faaliyet gösteren arıcıların ülkenin dört bir yanında gezginci arıcılık yaptığını belirterek, Ordulu üreticilerin yıllık yaklaşık 7 milyar TL'lik ekonomik katkı sağladığını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay ve Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Hakkari, Van ve Ağrı'nın kırsal bölgelerinde gezginci arıcılık faaliyetinde bulunan Ordulu üreticilerle bir araya geldi. Van'daki ziyaret programına Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber de eşlik etti. Program kapsamında Van'ın Özalp ilçesinde arıcılık yapan Sıtkı Bozkurt'un bal hasadı da gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Türkiye'nin farklı bölgelerinde zorlu şartlarda üretim yapan gezginci arıcıları ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinlediklerini söyledi. Haziran ayında da Sivas ve Erzincan'da faaliyet gösteren gezginci arıcıları ziyaret ettiklerini hatırlatan Ay, "Dünyanın en tatlı gıdası olan balın doğadan sofralara gelene kadar geçtiği tüm aşamaları yerinde görüyoruz. Üreticilerimizin emeklerini ve karşılaştıkları sorunları sahada inceleme fırsatı buluyoruz" dedi.

"Ordu, bal üretiminde Türkiye birincisi: 7 milyar TL katkı"

Ordu'nun bal üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirten Bayram Ay, il genelinde yaklaşık 3 bin 100 arıcılık işletmesinin bulunduğunu ifade etti. Ay, yıllık ortalama 16-17 bin ton bal üretimiyle Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 17'sinin Ordu tarafından karşılandığını kaydederek, "Ordulu arıcılarımız ülkemizin dört bir yanında fedakarca üretim yaparak ülke ekonomisine yaklaşık 7 milyar TL katkı sağlıyor. Arıcılığı geliştirmek ve balın yanında arı ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla son 5 yılda Bakanlığımız, yerel kaynaklar ve Dünya Bankası destekli toplam 11 proje uyguladık. Bu projeler kapsamında yaklaşık 45 milyon TL destek sağlandı. Tüm arıcılarımıza 2026 sezonunda bol ve bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.

"Arıcılarımızın her zaman yanındayız"

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi ise Van'da gezginci arıcılık yapan üreticileri ziyaret ettiklerini belirterek, "İl Tarım ve Orman Müdürümüz ile birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde üretim yapan arıcılarımızın yaşadığı sorunları yerinde görmek ve faaliyetlerini incelemek amacıyla bölgeyi ziyaret ediyoruz. Gerçekten zorlu şartlarda üretim yapan arıcılarımızın hem devlet hem de birlik olarak her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı