Ordu haberleri! Ordu'da üreticilerin zorlu fındık kurutma mesaisi

Ordu ekonomi haberine göre Ordu'da üreticiler, olumsuz hava şartları dolayısıyla yüksek kesimlerden şehir merkezine indirdikleri fındıklarını kurutmak için çabalıyor.

Ordu'da üreticiler, olumsuz hava şartları dolayısıyla yüksek kesimlerden şehir merkezine indirdikleri fındıklarını kurutmak için çabalıyor. Üreticiler, kurdukları çadırlarda ve araçlarda geceleri nöbet tutuyor.

Kentte sahil kesimlerinde 13 Ağustos tarihi olarak belirlenen hasat sezonu tamamlandı. Fındıklarını toplayan üreticiler mahsullerini kurutma telaşına düştü ancak hava şartları üreticileri olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerdeki mahallelerde yaşayan vatandaşlar, havaların yağışlı olması nedeniyle, topladıklarını kırsal mahallelerden şehir merkezine taşıyarak mahsullerini kurutmaya çalışırken, geceleri ise araçlarında ve kurdukları çadırlarda yatıyor.

"Bir haftadan fazla buradayız"

Gürgentepe ilçesinden fındığını getiren Nail Demir, bir haftadan fazla süredir mahsulü kurutmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Yaylalarda kar yağdı ve onun soğuğu yüksek kesimleri etkiliyor, bu nedenle fındık kurumuyor. Biz de mecburen mahsulümüzü kurutmak için buraya geldik. Bir haftadan fazla bir süredir buradayız, hava şartları uygun olursa 2 gün sonra kaldırırız. Geceleri buraya kurduğumuz çadırlarda ve araçlarda kalıyoruz" dedi.

"Bugün fındıklar kurumaya başladı"

Cemile Öztürk isimli üretici geceleri nöbetleşe fındıkları beklediklerini belirterek, "Yağmur yağdığı için bir haftadır buradayız. Hava bugün düzeldi ve fındıklarımız kurumaya başladı. Kaç gün daha burada bekleyeceğimiz belli değil, geceleri burada bir kişi bekliyor, nöbetleşe duruyoruz" şeklinde konuştu.

Ulubey ilçesindeki evlerinin fındık kurutmak için uygun şartlarda olmadığını söyleyen Şenol Doğan "Köyden traktörler ile fındığı buraya getirdik. Evimizin önüne yol inmiyor ve havalar yağışlı olduğundan ve mahsulümüz de fazla olduğundan şehir merkezine indirmek zorundayız. Burada hava şartları tutarsa 2-3 günde kurur" diye konuştu. - ORDU