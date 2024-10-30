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Ordu'da Yumurtada Üretim Rekoru: Yılda 45 Milyon Adet!

Ordu'da Yumurtada Üretim Rekoru: Yılda 45 Milyon Adet!
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Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, yumurta üretimi yıllık 45 milyon adete ulaştı. Yumurtacılık sektöründe yaşanan canlanma, üreticilerin sağlanan hibelerle büyük kazanımlar elde etmesine olanak sağladı.

Ordu'da üreticilere sağlanan desteklerle yumurta üretimi yılda 45 milyon adete ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ordu'da 5 yıl öncesine kadar kapanma noktasına gelen yumurta işletmelerinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in destekleri ile adeta yeniden küllerinden doğduğu belirtildi.

Yılda 45 milyon yumurta üretim kapasitesine ulaşan işletmeler tarafından zincir marketler aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına Ordu yumurtası gönderildiği aktarılan açıklamada, üreticilere verilen desteklerin meyvelerini verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi'nin şu görüşlerine yer verildi:

"Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın yüzde 80 hibeli yarka dağıtımı, sonraki süreçte yapılan yarka üretim tesisi, yem üretim ve paketleme tesisinin de üreticilerimize tahsis edilmesi ile üreticilerimiz büyük kazanımlar elde etti. Bu destekler sayesinde çok iyi yönde ilerliyoruz. Çok uzun zamanda alacağımız yolu, verilen bu desteklerle çok kısa sürede katettik. Çok güzel bir üretim metodu ile yumurta üretimi yapıyoruz. İlk hedefimiz de yılda 45 milyona ulaşan kapasitemizi en kısa sürede 100 milyon seviyelerine dayandırmak ve üretici sayımızı artırmaktır."

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Ekonomi

Ekonomi Güncel Tarım ordu

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