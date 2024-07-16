Üye Girişi
Haberler

Ordu'da Üreticiler Yaş Fındığı 100 Liradan Satıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da sahil kesimlerinde fındık hasat sezonuna yaklaşık 2 hafta kalırken, üreticiler Karadeniz Sahil Yolu kenarlarında tezgahlarında yaş fındığı 100 liradan satışa sunmaya başladı. Üreticiler, satışların geçen yıllara göre düşük olduğunu belirtirken, bu yılki fiyat beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Ordulu üreticiler, Karadeniz Sahil Yolu kenarlarında kurdukları tezgahlarda yaş fındığın kilogramını 100 liradan satışa sunmaya başladı.

Ordu'da sahil kesimlerinde fındık hasat sezonuna yaklaşık 2 hafta kalırken, tezgah üzerine dalından topladıkları yaş fındığı koyan üreticiler, genellikle gurbetçiler ve turistlere satış yapıyor. Günlük kimi zaman 40 kilo satış yaptıklarını söyleyen üreticiler, satışların geçen yıllara göre düşük olduğunu belirterek, gün boyunca satış için beklediklerini belirttiler. Yaş fındığın kilogramını 100 liradan satan üreticilerin bu yılki sezondan fiyat beklentileri yüksek.

"Taze şekilde satmaya çalışıyoruz"

Yol kenarında fındık satışı yapan Coşkun Çarkçı, "Sezon başı olduğu için talep az ama ileride talep artacaktır. Fiyatlar şu anda 100 TL, alım gücü az olduğu için uyguna vermeye çalışıyoruz. Genellikle il dışından gelenler, gurbetçiler ve tır şoförleri fındık alıyorlar. Bizim fındığımız erken olgunlaşıyor, bunu bu şekilde satmazsak zaten 10 gün sonra düşer ve ziyan olur. Bu nedenle günlük taze olarak satmaya çalışıyoruz. İnşallah bu yıl taban fiyat iyi olur ve üreticinin de yüzü güler" diye konuştu.

"Fiyat beklentimiz yüksek"

Nuray Çarkçı isimli fındık satıcısı da yoldan geçenler için satış yaptıklarını söyledi. Bu şekilde yaptıkları satış ile fazla kar elde ettiklerini belirten Çarkçı, "Şu anda 100 liradan satıyoruz ama bana göre en az 200 TL olması lazım" şeklinde konuştu.

Fındık satın alan Abdullah Görgüç ise, "Tatil için geçiş güzergahımızda taze fındıkları gördük. Ordu'nun fındıklarının meşhur olduğunu da biliyoruz. Iğdır'dan gelip İstanbul'a gidiyoruz, taze fındığın da tam mevsimi olduğu için satın aldık" ifadelerine yer verdi.

Bursa'da yaşayan ve Giresun'dan memleketine dönen İbrahim Dağ isimli yolcu da taze fındık görünce satın almak istediklerini ve tadını beğendiklerini belirtti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karadeniz Sahil Yolu Ordu kar Tarım Ekonomi Güncel Haberler

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

 Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Bakmadan Geçme

ATT TABAN PUANLARI 2024 | İlk ve Acil Yardım Paramedik Bölümü üniversite kontenjanları ve başarı sıralamaları! EA (eşit ağırlık) Bölümleri neler? Eşit Ağırlık puanıyla hangi bölümler seçilir? Eşit ağırlıkta en iyi bölüm hangisi? YKS CEVAP KAĞIDINI GÖRÜNTÜLEME | YKS cevap anahtarına nasıl bakılır? YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2024 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? Yurt dışı çıkış harcına zam geldi mi? KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR? 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? Sema Çeyrekbaşı kimdir, kaç yaşında? Sema Çeyrekbaşı'nın hastalığı nedir, sağlık durumu ne? KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR? Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2024 | Devlet-özel üniversite Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? ANESTEZİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Anestezi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! Duru Nayman kimdir? Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kaç yaşında, nereli? OBP puanı nedir, ne işe yarar? OBP puanı nasıl hesaplanır? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Yurt dışı çıkış harcı nereden alınır? Emekli maaşı 12 bin TL mi oldu? Emekli maaşı kaç TL, ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı açıklandı mı? İŞLETME BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İşletme taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!
ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek

ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title