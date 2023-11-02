Ordu'da Kivi Hasadı Başladı

Ordu'da, fındığın yanında ek gelir sağlamak amacıyla üretilen kivide hasat başladı.

Ordu Valisi Muammer Erol, Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde Mustafa Kütük adlı üreticinin bahçesinde yapılan kivi hasadına katıldı. Beraberinde, Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, İl Tarım ve Orman Müdür Kemal Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan ile birlikte kivi bahçesine giden Vali Muammer Erol, kivi hasadı yapan bahçe sahibine ve işçilere kolay gelsin dileklerini ileterek, ürünlerinin bol ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Bahçede kivi hasadı da yapan Vali Muammer Erol, Ordu'da 4 bin dekar alanda yıllık 11 bin 700 ton kivi üretimi yapıldığını belirterek, "Ülke genelinde İlimiz kivi üretiminde ilk üç il sırada yer alıyor. Farklı aroması ile 2019 yılında coğrafi işaret alan Ordu kivimizin bugün itibariyle hasadına başlanmış oldu" ifadelerine yer verdi.

Efirli Mahallesi'nde Mustafa Kütük adlı üreticinin bahçesinde 17 dönümlük alanda yaklaşık 25 ton kivi üretimi yapıldığını belirten Vali Erol, kivinin ilin ekonomisine katkısının büyük olduğunun altını çizdi. - ORDU