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Fındık üreticisi sinir krizi geçirdi! Yol ortasında benzin döküp yaktı

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Ordu'da ürünlerini satamayan bir adam, sinir krizi geçirdi. Yol ortasına döktüğü ürünleri ateşe veren adamın halleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ordu'nun Fatsa İlçesinde fındık üreticisi, satış yapamadığı gerekçesiyle sinir krizi geçirdi. Ürünlerini sokağa dökerek üzerine benzin atan üretici, ürünleri ateşe verdikten sonra arkasına bakmadan dönüp gitti.

Fındık üreticisi sinir krizi geçirdi! Yol ortasında benzin döküp yaktı

Fatsa'da meydana gelen olayda fındıklarını satamayan bir üretici, çareyi ürünlerini ateşe vermekte buldu. Civardaki vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde üreticinin ürünleri önce yere döktüğü ardından benzin atıp yaktığı görüldü. Ürünler alev aldıktan sonra arkasına bakmadan uzaklaşan adamın ardından çevredekiler şaşkınlıkla izlemekle yetindi.

Fındık üreticisi sinir krizi geçirdi! Yol ortasında benzin döküp yaktı
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Ekonomi

Cep Telefonu Ekonomi Tarım Yaşam Fatsa Ordu

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Yorumlar (1)

Özcan Özcan:

REZİL AKP DERHAL İSTİFA!

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