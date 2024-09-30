Fındık üreticisi sinir krizi geçirdi! Yol ortasında benzin döküp yaktı
Ordu'da ürünlerini satamayan bir adam, sinir krizi geçirdi. Yol ortasına döktüğü ürünleri ateşe veren adamın halleri cep telefonu kameralarına yansıdı.
Ordu'nun Fatsa İlçesinde fındık üreticisi, satış yapamadığı gerekçesiyle sinir krizi geçirdi. Ürünlerini sokağa dökerek üzerine benzin atan üretici, ürünleri ateşe verdikten sonra arkasına bakmadan dönüp gitti.
Fatsa'da meydana gelen olayda fındıklarını satamayan bir üretici, çareyi ürünlerini ateşe vermekte buldu. Civardaki vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde üreticinin ürünleri önce yere döktüğü ardından benzin atıp yaktığı görüldü. Ürünler alev aldıktan sonra arkasına bakmadan uzaklaşan adamın ardından çevredekiler şaşkınlıkla izlemekle yetindi.
Cep Telefonu Ekonomi Tarım Yaşam Fatsa Ordu
Sıcak Gelişme:
Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.