Haberler

Fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı

Fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da fındık rekoltesini belirlemek için 11 kurumun katılımıyla 400 noktada çalışmalara başlandı. 20 gün sürecek çalışmalarda çotanak ve dallar sayılarak hastalık, zararlı ve doluluk oranları tespit edilecek.

Ordu'da fındık tarımı yapılan ilçelerde rekolte tespit çalışmalarına başlandı.

Kentte fındıkta rekolte tespiti için Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde 11 farklı kurumun katılımıyla oluşturulan komisyon, 400 noktada yürüteceği çalışmalara başladı. Yaklaşık 20 gün sürecek çalışmalarda çotanak ve dallar sayılarak, zararlılar, hastalıklar ve fındıkta doluluk oranları tespit edilecek. Çalışmaların ardından tahmini rekolte açıklanacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ve Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, bir fındık bahçesinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

"Amacımız doğruya en yakın rekolteyi tahmin etmek"

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Aya, ilde 130 bin çiftçinin ana ürünü olan fındıkta rekolte çalışmalarının başladığını söyledi. Rekolte Tahmin Komisyonu'nun bu konuda titizlikle çalıştığını belirten Ay, çalışmaların sahil, orta ve yüksek kesimlerde bölgesel olarak yürütüleceğini ifade ederek, "Tahmin çalışmaları ilimiz genelinde 400 noktada yürütülecek. Bu noktaların fazla olması, tüm alanı temsil etme gücünü artıracaktır. Amacımız, hassas bir şekilde tespitlerimizi yaparak doğruya en yakın rekolteyi tahmin etmek" dedi.

Rekolte çalışmaları yürütüldüğü sırada hastalık ve zararlı unsurların da değerlendirildiğini kaydeden Ay, çalışmaların 23 Temmuz tarihine kadar devam edeceğini belirtti.

"Rekolteye en yakın tahmin ortaya çıkacak"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise, rekolte tespit çalışmalarının 11 kurumun temsilcileriyle birlikte yürütüldüğünü belirterek, "20 günlük çalışma sürecinde fındıkta zararlılar, hastalıklar ile boş ve dolu oranları tespit edilerek, rekolteye en yakın tahmin ortaya çıkarılmaya çalışılacak. Rekolte çalışmaları çotanak üzerinden yapılır. Ancak erken açıklanan rekolte tahminleri de var. Bazı bahçelerde kar varken rekolte çalışması yapılarak açıklamalar yapıldı ve kamuoyu ile paylaşıldı. Bu rakamların kesinlikle kabul edilebilir olduğunu düşünmüyoruz" diye konuştu.

"Masa başı rekolte çalışmaları doğruyu yansıtmıyor"

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, gerçeğe en yakın rekolte tahmininin bu çalışmalarla ortaya çıkacağını ifade ederek, "Daha önce karanfil sayılarak ve masa başında yapılan rekolte çalışmalarının doğruyu yansıtmadığını biliyoruz" şeklinde konuştu.

Uluslararası Sert Kabuklu Meyveler Konseyi (INC), 2026 yılı Türkiye fındık rekoltesini 809 bin 940 ton, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise 715 bin ton olarak açıklamıştı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu

4 yılda bambaşka biri oldu! Arda Turan'ın son hali bomba
Icardi gece boyu yalvardı, barıştı! Son paylaşımı gündem yarattı

Gece boyu yalvardı, barıştı! Son paylaşımı gündem yarattı
Memur zammı vekile de yaradı! En düşük maaş 310 bin lirayı geçti

Zam onlara da yaradı! Maaşlar yarım milyonu aştı
BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi! Bıraktığı bildiriden bu mesaj çıktı

BM önünde kendini ateşe verdi! Bıraktığı bildiriden bu mesaj çıktı
Küçük çocuk balkon filesinde dakikalarca asılı kaldı! İtfaiye erinden duygulandıran sözler

Dakikalarca böyle asılı kaldı! "Ben ölürüm onu kurtarırım"
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik