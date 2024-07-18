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Ordu'da Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi İle Üreticilere Destek

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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi, bahçe sahipleri ve işçileri bir araya getirerek üreticilere kolaylık sağlıyor ve istihdama katkı sunuyor. Proje kapsamında bir haftada 521 işçi ve 171 bahçe sahibi kayıt yaptırdı.

Ordu'da yürütülen "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi" 5'inci döneminde de bahçe sahipleri ve işçileri buluşturacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu'nun en önemli tarım ürünü, Türkiye'nin ihracatında büyük paya sahip olduğu fındıkta hasat dönemi öncesi üreticileri en çok düşündürenin işçi bulma konusu olduğu belirtildi.

Üretici ile işçiyi buluşturan "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi" ile üreticilere büyük kolaylık sağlarken istihdama da önemli katkı sunulduğu vurgulanan açıklamada, "Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan ve vatandaşların büyük beğenisini toplayan Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesine bir haftada 521 işçi kayıt yaptırdı. Yine bir haftalık dönemde 171 bahçe sahibi projeye kayıt yaptırarak yeni sezon öncesi projeden yararlanmış oldular." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 4 yıldır uygulanan ve bu yıl 5'inci yılı olacak projede yeni hasat sezonu öncesi başvuruların devam ettiği belirtilerek, fındık bahçesi sahipleri, işçiler ve işçi olmak isteyenlerin, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 0 452 233 40 40 numaralı hattı arayarak ya da belediyenin internet sayfasından ulaşarak kayıt ve talep oluşturabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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