Ordu'da av yasağı sona erdi, balıklar tezgahlarda

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Ordu'da avlanan balıklar, tezgahlarda satışa sunuldu. Perşembe ilçesindeki tezgahlarda istavrit ve mezgit başta olmak üzere çeşitli balık türleri satışa sunuldu. Balıkçılar, hamsi çıkması için hava şartlarının değişmesini bekliyor.

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Ordu'da avlanan balıklar, tezgahlarda satışa sunuldu.

Kentte tekneleriyle gece Karadeniz'e açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, farklı türlerde balıkla limanlara döndü.

Perşembe ilçesindeki tezgahlarda istavrit ve mezgit başta olmak üzere tirsi, barbun, çinekop ve çupra gibi çeşitler satışa sunuldu.

İlçede 30 yıldır balıkçılık yapan Şevket Karadeniz, AA muhabirine, yazın ağları onarıp teknelerin bakımını yaptıklarını, gece de "vira bismillah" diyerek denize çıktıklarını söyledi.

Karadeniz, " Perşembe'de tezgahlarda çok taze balıklar var. Herkesi de buraya bekleriz çünkü Ordu'da balık merkezi olarak Perşembe geçiyor." dedi.

İstavritin kilogramının 100 ile 150, mezgitin kilogramının ise 70-100 lira arasında değiştiğini anlatan Karadeniz, şöyle devam etti:

"Deniz suyu çok sıcak. Bana göre iklim şartları bir ay geriden geliyor. Hava şartları değişirse, deniz biraz daha soğursa bir şeyler alabiliriz. Toplanırsa daha iyi olacağına inanıyoruz. Hep umutluyuz zaten, balıkçının umudu bitmiyor. Hamsi olacak inşallah. Karadeniz hamsisine bir ay veya 20 gün daha var diye tahmin ediyorum. Hava bir değişsin inşallah hamsi çıkacak. Şu anda çok sıcak, hamsiler dağınık, toplanması gerekiyor."

Balıkçı Erdal Çamaş ise tezgahlara henüz palamut gelmediğini, bu sene palamuttan umutlarının olmadığını aktardı.

Bu sezon bol bol hamsi, istavrit ve çinekop olacağını düşündüğünü dile getiren Çamaş, şunları kaydetti:

"Bu sene hamsi senesi, bol yani. Eski zamanlara bakarsak kasım ayında hamsi çıkar ve daha lezzetli olurdu. Ama şimdi denizin dengesi bozuldu, iklim değişti. Marmara'da şu anda başladı, en geç 15-20 gün sonra burada da hamsi çıkar. Deniz suyu çok sıcak. Suların biraz soğuması lazım. Suyun soğuması lazım, o zaman bol bol çeşit çıkar."