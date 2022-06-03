Ordu'da 200 bin fide toprakla buluşturuldu - Haberler

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Ordu'da 200 bin fide toprakla buluşturuldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Ordu'da 200 bin fide toprakla buluşturuldu

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, tarımsal üretimi teşvik etmek ve çiftçilere destek vermek amacıyla başlatılan uygulama ile üreticilere 200 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, tarımsal üretimi teşvik etmek ve çiftçilere destek vermek amacıyla başlatılan uygulama ile üreticilere 200 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.

Belediye Başkanı Aşkın Tören'in, tarımsal üretimi teşvik etmek ve çiftçilere destek vermek amacıyla geçtiğimiz yıl 100 bin fide ile başlattığı uygulamada bu sene 200 bin sebze fidesi üreticilere dağıtıldı. Ekipler tarafından dağıtımı 72 mahalledeki üreticilere ücretsiz olarak gerçekleştirilen salatalık, domates, biber ve patlıcan fideleri topraklar buluşturuldu.

Altınordu'nun üretim potansiyelini harekete geçirmek için çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Biz üretimin, alın terinin, emeğin ne demek olduğunu ve ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz. Kırsal mahallelerimizde çiftçilerimize verdiğimiz tarımsal destekler ve hibeler ile hem stratejik bir alan olan gıda güvenliğine yönelik bir adım atıyoruz hem üretimi teşvik edip çeşitlendiriyoruz hem de üreticilerimizin gelir kaynaklarını çoğaltmaya çalışıyoruz. 200 bin ücretsiz sebze fidesi desteğimiz de bu anlamda atılmış önemli bir adımdır. Çiftçilerimiz üretsin, topraklarımız ekilsin dikilsin. Üreticilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Altınordu Belediyesi Aşkın Tören Altınordu Ordu Ekonomi Haberler

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