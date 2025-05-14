Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var

DEM Parti "Hukuki adım" istedi, Bakan Tunç sinyali verdi
25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti
Kritik zirveden detaylar! Trump ve Şara, birbirinden karşılıklı istekte bulundu

Trump'ın Şara'dan Şara'nın da Trump'tan istekleri oldu
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız

Opet'in İşimiz Temiz Projesi'nde Başarılı Eğiticilere Ödül

Opet'in İşimiz Temiz Projesi'nde Başarılı Eğiticilere Ödül
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Opet, MEB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle yürütülen İşimiz Temiz Projesi kapsamında eğitimlerde başarılı olan eğiticilere ödüller, Antalya'daki törende verildi. 360 bini aşkın kişinin faydalandığı projede hijyen standartlarının artırılması hedefleniyor.

Opet, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle yürütülen İşimiz Temiz Projesi kapsamında eğitimlerde başarılı olan eğitici ve yöneticilere ödülleri Antalya'da düzenlenen törenle takdim edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, törene Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile davetliler katıldı.

Dört yıldır devam eden ve kısa sürede ülke geneline yayılan projede, yiyecek-içecek, konaklama ve ulaşım sektörlerine yönelik hijyen eğitimlerinde en fazla kursiyere ulaşan eğiticiler, halk eğitimi merkezi müdürleri ve il proje temsilcileri ödüllendirildi.

Bu yıl Adıyaman, Antalya, Burdur, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, Mersin, Ordu, Osmaniye, Samsun ve Şanlıurfa'dan gelen katılımcılar ödüle layık görülürken toplamda 15 eğitici, 15 halk eğitimi merkezi müdürü ve 3 İl proje temsilcisi ödüllerini Antalya'daki törende aldı.

Pilot uygulama Ankara Ayaş'ta başlayacak

İşimiz Temiz Projesi kapsamında hazırlanan kurs içerikleri, Opet'in temizlik ve hijyen alanındaki deneyimiyle sektörlerde hijyen standartları oluşturmayı amaçlıyor. Alanında uzman akademisyenlerce geliştirilen programlardan mezun olan katılımcılar, aldıkları sertifika ile hijyen normlarına uygunluklarını belgeleyebiliyor.

Eğitimlerin Halk Eğitimi Merkezleri aracılığıyla sürdürüldüğü projede, Ankara'nın Ayaş ilçesinde pilot olarak uygulanacak "Hijyenik Halk Eğitimi Merkezi Modeli" kapsamında rehber doküman hazırlanacak, merkez personeline hijyen eğitimi verilecek ve tuvaletler yeniden düzenlenecek. Proje kapsamında ayrıca çocuk oyun odası da kurulacak.

Bu odalar, özellikle annelerin kurslara katılımını kolaylaştırırken çocukların gelişimine katkı sağlıyor.

"360 bini aşkın kişi İşimiz Temiz kurslarından faydalandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, toplumda hijyen bilincinin yaygınlaştırılmasının bireysel ve toplumsal açıdan önem taşıdığını belirtti.

İşimiz Temiz Projesi'nin, sadece hijyen standartlarını yükseltmekle kalmadığını aynı zamanda toplumda sürdürülebilir bir değişim yaratmayı hedeflediğini aktaran Öztürk, "Proje kapsamında verilen eğitimler son bir yılda iki kat artarken, toplamda 360 bini aşkın kişi İşimiz Temiz kurslarından faydalandı. Toplumda çok daha büyük bir etki yaratmak, bir dönüşüme sebep olmak için, daha fazla kişiye ulaşmamız, daha fazla kişiye hijyenin toplum için ne kadar önemli olduğunu anlatmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Öztürk, 500 binlere, milyonlara ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Projemiz kapsamındaki kursları başarıyla tamamlayanlar, aldıkları sertifikayla hijyen standartlarını belgeleme fırsatı buluyor. Bu belge, özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin güvenilirliğini ve tercih edilirliğini artırıyor, işletmelere ve çalışanlarına değer katıyor. Bugün, aramıza katılarak bu projeye değerli katkılar sunan eğitimcilerimizi ve kurum müdürlerimizi ödüllendiriyoruz. Onların özverisi ve katkıları, bu projenin gücünü artırıyor ve toplumumuzda önemli bir fark yaratıyor. Bu anlamlı projede başarılı performans sergileyen tüm katılımcıları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

"Yüzbinlerce vatandaşımıza ulaştık ve ulaşmaya devam edeceğiz"

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete de hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla yürüttükleri çalışmaların, toplumun her kesimine dokunarak fark yarattığını görmenin büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı.

Temizlik ve hijyenin bir kültür olarak benimsenmesinin, bireylerin yaşam kalitesini artırırken, hizmet sektöründeki standartları da yukarıya taşıdığına değinen Mete, "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Opet işbirliğinde yürüttüğümüz İşimiz Temiz Projesi de bu anlayışın somut ve başarılı örneklerinden biri.Bu projede görev alan eğiticilerimizin, halk eğitimi merkezi yöneticilerimizin ve il temsilcilerimizin emekleri sayesinde yüzbinlerce vatandaşımıza ulaştık ve ulaşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mete, eğitimlerin her birinin, toplum sağlığına yapılan güçlü bir katkı olduğuna dikkati çekerek, "Bugün burada ödül alan tüm eğitimcilerimizi ve yöneticilerimizi gönülden kutluyor, bu işbirliğinin gelecekte çok daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarımıza devam etme kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Hasan Ekici, Gelecek Partisi'nden istifa etti

Davutoğlu'nun partisinde bir istifa daha! 2 arkadaşının yanına gidiyor
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
Pazarlık, taviz, af... PKK'nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu

Fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu
38 yıl suçsuz yere hapis yattı

38 yıl suçsuz yere hapis yattı! Kararı öğrenince hıçkırarak ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.