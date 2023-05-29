Ons Altın Düşüşü Gram Altına da Yansıdı

Ons altın son iki ayın en düşük seviyesi 1930 dolara kadar geriledi. Ons altındaki düşüş gram altına da yansıdı. Gram altın Kapalıçarşı'da 1358 liradan işlem görüyor.

Ons altın son iki ayın en düşük seviyesi 1930 dolara kadar geriledi. Ons altındaki düşüş gram altına da yansıdı. Gram altın Kapalıçarşı'da 1358 liradan işlem görüyor.

Türkiye seçim atmosferini geride bıraktı. Piyasalar seçim sonrası ilk işlem gününe hareketli başladı. Geçtiğimiz günlerde 1400 lira seviyesine kadar yükselen gram altın, ons altında görülen düşüş sonrası 1358 liraya kadar geriledi. Ons altın ise son iki ayın en düşük seviyesi 1940 dolara kadar geriledi. Ons altın Mayıs ayının başında 2 bin 50 dolar seviyesine yükselmişti.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 2 bin 260, yarım altın 4 bin 521, tam altın 9 bin 28 liradan satılıyor. Gram altın ise Kapalıçarşı'da 1358 liradan işlem görüyor.

İç piyasada Kapalıçarşı'da da hareketlilik görüldü. Uzmanlar altında düşüşleri normal karşılarken altının uzun dönem yatırım aracı olduğunu hatırlattı. Kapalıçarşı esnafı Yahya Ülküseven, "Seçim sonrası piyasalarda bir rahatlama oldu. Altın onsunda düşüş görüldü. Doların yükselmesi nedeniyle gram altın yüksek fiyattaydı. Piyasalarda kar satışları da geldi. Bugün gerileme görülse de altının uzun dönem yatırım aracı olduğunu unutmamak lazım. Uzun vadede altında hiçbir zaman zarar edilmez. Altının onsu 2 bin 50 dolar seviyesini görmüştü şu an 1930 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altın şuanda 1336 lira seviyesinden işlem görmekte" dedi. - İSTANBUL

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