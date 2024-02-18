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Onlarca ülkeye ihracat yapıyordu! 70 yıllık Türk gıda devi Tamtad Konserve iflas etti

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Son dönemde iflas eden dev firmalara bir yenisi daha eklendi. 30'dan fazla ülkeye 150'den fazla ürün ihraç eden 70 yıllık Türk gıda devi Tamtad Konserve, ekonomik dengesizliklerden ötürü faaliyetine devam edemeyerek iflas kararı aldı.

Türkiye'de birçok sektör ekonomik belirsizlik ve küresel krizden dolayı zor bir dönemden geçiyor. Son olarak Türkiye'nin önde gelen konserve firmalarından Tamtad Konserve iflas kararı aldı.

30'DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYORDU

1958 yılında Tire'deki sanayi sitesinde sebze konservesi üretimiyle faaliyetlerine başlayan Tamtad Konserve, 150'den fazla ürün çeşidiyle 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

70 YILLIK SERÜVEN SON BULDU

Ekonomik dengesizlikler Tamtad Konserve'nin 70 yıllık serüvenini sonlandırdı. Tire İcra Dairesi Müdürlüğü, Tamtad Konservecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin iflasına karar verildiğini duyurdu.

Onlarca ülkeye ihracat yapıyordu! 70 yıllık Türk gıda devi Tamtad Konserve iflas etti

İCRA DAİRESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Tire İcra Dairesi Müdürlüğü'nün açıklamasında şöyle denildi; 06/02/2024 tarihinde adi tasfiye ve iflas sürecinin başladığı bildirilmektedir. Müflis şirketin adı, adresi ve vergi numarası : Tamtad Konservecilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, 8180003411 Vergi Nolu, Mersis NO: 0818000341100017, Kürdüllü Mah. Tamtat Küme Evleri No:11 Tire-İzmir

Müflis şirket hakkında Tire 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi olarak) 07/12/2023 tarih ve 2022/124 esas numaralı kararı ile saat 12:12'de iflasına hükmetmiştir. Tasfiye işlemleri Müdürlüğümüzün belirtilen esas numaralı iflas dosyası üzerinden yürütülecektir.

Müflis hakkında tasfiyenin şimdilik adi şekilde yapılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle;

1- Alacaklılar ve istihkak sahipleri, alacak ve istihkaklarını ve bunlara dayanan belge veya örneklerini bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde Müdürlüğümüze kaydettirmeli veya teslim etmelidirler.

2- Müflise borçlu olanlar, kendilerini veya borçlarını aynı süre içerisinde bildirmelidirler. Aksi takdirde cezai sorumluluk doğacaktır.

3- Müflisin mallarını ne şekilde olursa olsun ellerinde tutanlar, bu malları kanuni hakları saklı kalmak kaydıyla aynı süre içerisinde iflas dairesine teslim etmelidirler. Makul bir özürleri olmadan vermeyenler cezai sorumluluğa girerler ve rüçhan haklarını kaybederler.

4- Müdürlüğümüzün aldığı karar gereği 27/03/2024 tarihinde saat 14:00'da Tire Adliyesi 3. Kat Toplantı Odası'nda ilk alacaklılar toplantısı yapılacaktır. Alacaklıların bu toplantıya bizzat katılmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri, müflis ile ortak borçlu olanlar ve kefalet veren diğer kişilerin bu toplantıda hazır bulunma hakları olduğu ilan edilmektedir.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Ekonomi

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