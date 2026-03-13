ÖNDER Gençlik, katılım finans sektörünün üst düzey yöneticileriyle iftarda buluştu

ÖNDER Gençlik tarafından yürütülen FinansGenç projesinde eğitim alan gençler, katılım finans sektörünün üst düzey yöneticileriyle iftar sofrasında buluştu.

ÖNDER Gençlik'ten yapılan açıklamaya göre, sektör yetkilileri katılım finansın geleceği noktasında gençlerden beklentilerini dile getirirken, çalışmalarından dolayı gençleri tebrik etti.

FinansGenç 4. Geleneksel İftar Programı, finans sektörünün önde gelen yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen iftar programında öğrenciler, sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurma ve kariyer yolculuklarına dair ilham verici tecrübeleri dinleme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, dünyadaki finansal sistem ve politik sistemin adaletsizlikle dolu olduğunun altını çizdi.

Dağlıoğlu, "Bizler bu adaletsizliklere karşı durmakla mükellefiz. Bu bağlamda sizin katıldığınız programın helal kazanç ve helal birikime, helal kaygısına yaptığı katkıdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Sektörü 1980'li yıllardan beri kurup bugüne getirenlere teşekkür eden Dağlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katılım bankacılığı sektörde yüzde 9,2 pay aldı, sigorta tarafında da yüzde 5'lik bir dilim var. Şu an görevde olan yöneticilerin bu sektörü Türkiye merkezli olarak bölgesel olarak büyütmek şeklinde bir sorumlulukları var. İnşallah sizler de bu sektörü Türkiye merkezli olarak küreselleştiren aktörler olacaksınız. Sizlerden beklentimiz bu. Sektörü hak ettiği yere getireceksiniz."

"Nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var"

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut da "Bizim gözümüzden olayı görüp de yaptığınızın ne kadar kıymetli, ne kadar önemli olduğunu görebilseniz. Biz bunları görünce çok mutlu oluyoruz, çok gururlanıyoruz ve beklentilerimiz artıyor." ifadelerini kullandı.

Ortaya bir irade koyarak bir amaç için bir araya gelindiğini belirten Ermut, "Bizler de sizin uygun olan yerlerde staj ve ilk iş dönemlerini en sağlıklı şekilde sürdürmenize destek olmak isteriz. Bizim zaten nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var, kurumlarımızda sizler gibi arkadaşlarla bir arada olabilmek çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Ermut, yeni nesil insan kaynaklarının ve bu amaçla kariyerlerini planlayan insanların bu sektörü hak ettiği yere getirmesi için çalışmalarının çok önemli olduğunu vurguladı.

Kendilerinin de üzerlerine düşeni yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Ermut, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonları doğrultusunda inşallah önümüzdeki birkaç yıl içinde geçmişten daha büyük bir ivmeyle bu adımların atılıyor olduğunu göreceksiniz. Programı sonuna kadar destekliyoruz."

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık ise ÖNDER'in bu vizyonunu ve gençlerin bu iştiyakını tebrik ettiğini, sonuçlarından birebir faydalanmaya devam edeceklerini bildirdi.

Programı sonuna kadar desteklediklerini kaydeden Kayacık, "Gençlerdeki bu istek, arzu, bu işin bir parçası olma yönündeki azmi olmasa bu çalışma gerçekleşmezdi, programın en büyük başarısı gençlerin iştiyakı ve çabasıdır. Her birinizi tebrik ediyorum." görüşlerini paylaştı.

"Türkiye'nin yeni yüzyılına damga vuracak gençler yetişiyor"

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, FinansGenç'in vizyonu ve gençlerin enerjisiyle Türkiye Yüzyılı'nın vizyoner mimarlarını yetiştireceklerini belirtti.

Türkiye'nin yeni yüzyılına damga vuracak gençlerin yetiştiğini ifade eden Ceylan, sözlerini şöyle tamamladı:

"ÖNDER Gençlik bünyesinde 10'a yakın proje yürütülüyor. FinansGenç, bunun öncülüğünü yaptı. FinansGenç diye yola çıktığımız, katılım finansın yaygınlaştırılmasını istediğimiz bir ortamda katılım finansın hala tek haneli rakamlarda kalmasını istemiyoruz. Sektörün önünün açılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Buradaki gençlerimiz inşallah ilerleyen yıllarda kendilerini bilgi ve kültür noktasında yetiştirdikleri sürece finans ekosistemi içerisinde önemli noktalarda yer alacaklar."

ÖNDER Gençlik Başkanı Muhammed Ali Çiçek, yaptıkları çalışmalarla imam hatip ortaokulu ve lisesine adım atmış her genci hedeflediklerini, bu çalışmalardan birinin de FinansGenç projesi olduğunu açıkladı.

FinansGenç'in 4. yılında 250 civarında mezunu olan ve 3 ilde çalışmalar yürüten bir ekosistem haline geldiğini aktaran Çiçek, bu çalışmaları coşkuyla yürütebilmenin kendilerini motive etmeye devam ettiğini kaydetti.

Çiçek, FinansGenç öğrencilerinin ilk başta katılım finans kuruluşlarında staj yapmalarını konuştuklarını belirterek, "Şimdi bu kurumlarda işe başladıklarını görüyoruz. Bu bizleri çok mutlu ediyor." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Finans Dairesi Başkanı Tarık Akın, "Bizim neyi yapıp yapamayacağımız aslında kendimize vurduğumuz kilitlerle alakalı. Bir şeyi yapmak için önce onu yapabileceğimize inanmamız gerekiyor. Bu iktisatta da finansta da böyledir." değerlendirmesini yaptı.

Bu inançla FinansGenç projesinde pek çok şeyi başardıklarını anlatan Akın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu çalışma günün sonunda bir yere varacak ve geri döndürülemeyen bir yere ulaşacak. İnsan bir şeyi öğrendiğinde yüzde 80'ini unutur ama yarın mezun olduğunuzda ne iş yaparsanız yapın önünüze bir sorun geldiğinde başka da bir çözüm yolu vardır deyip o gözle bakmanız bir şeyleri değiştirebilir. Bu çalışmanın altında yatan temel amaç işte budur."