OMSAN Lojistik Tanger Med benzeri liman kurmayı hedefliyor

Omsan Lojistik, Türkiye'nin lojistik merkezi haline gelmesine katkı sunmak amacıyla Tanger Med benzeri bir liman kurmak için harekete geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK Grubu şirketlerinden OMSAN Lojistik, büyüme planlarını gerçekleştirmek için çalışmalar yürütüyor.

OYAK'ın 5 yıl içinde odaklanacağı sektörlerin başında lojistiğin gelmesi, OMSAN'ın büyüme planlarında liman projelerini öne çıkarıyor. Şirket, önce bölgesel, sonra küresel güç haline gelmek isteyen OYAK Grubu'nun planlamasında önemli bir rol üstleniyor.

OMSAN Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Arıburnu, söz konusu büyüme stratejisi kapsamında ilk ziyaretini, dünyanın en önemli limanları arasında gösterilen Fas'taki Tanger Med'e gerçekleştirdi.

"Benzersiz bir deneyime sahibiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arıburnu, Türkiye'nin lojistik kapasitesini küresel ligde üst basamağa taşıyacak yeni yatırımlar ve vizyoner adımlar atmak istediklerini belirtti.

Başta Marmara Bölgesi olmak üzere artan ticaret hacmi, büyüyen otomotiv ihracatı ve demir-deniz yolu entegrasyonu sayesinde Türkiye'nin Tanger Med benzeri bir "lojistik süper merkez" kurma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Arıburnu, "Böyle bir merkez, bölgesinin lojistik üssü olmayı hedefleyen Türkiye için olmazsa olmaz bir proje. Türkiye böyle bir merkezi OMSAN öncülüğünde kurma potansiyeline sahip." değerlendirmesinde bulundu.

OYAK'ın, Türkiye ekonomisinin en dinamik kurumsal güçlerinden biri olduğuna değinen Arıburnu, şunları kaydetti:

"Elbette böylesine büyük vizyon ve projelere OYAK gibi güçlü kuruluşların öncülük etmesi gerekiyor. Tanger Med benzeri bir liman inşa etmeyi arzuluyoruz. Çünkü şu anda Türkiye'nin en büyük ve kıymetli limanlarından Port Yarımca'yı Japon ortaklarımızla işletiyoruz. Bu konuda benzersiz bir deneyime sahibiz. OYAK'ın yön verdiği dönüşüm, ülkemizi bu hedefe taşıyacak en güçlü kurumsal irade. Bu ve benzeri liman projelerini değerlendirmek istiyoruz. Dünyada önümüze çıkacak fırsatlar için de radarımız açık."

Arıburnu, üretim ve ticaret süreçlerinde ulusal rekabet için lojistiğin önemli bir potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, "Bugün rekabeti belirleyen maliyet değil, hız, entegrasyon ve tedarik zinciri güvenliği. Bu nedenle, Türkiye'nin entegre limanlara, güçlü denizciliğe, demir yolu entegrasyonuna yatırım yapması, stratejik bir zorunluluk. Bu yüzden lojistik artık bir tercih değil, ülke ekonomisinin yaşamsal bir gerekliliği." ifadelerini kullandı.

Tanger Med Limanı'na ilişkin gözlemlerini ve analizlerini paylaşan Arıburnu, 5 bin hektarlık sanayi ve lojistik alanı, 3 bin hektarlık geliştirilmiş yatırım bölgesi, 1400'den fazla yatırımcıyla oluşan 17 milyar doların üzerindeki ekonomik hacmin, Tanger Med'in dünya ligine çıkmasının nedenleri arasında yer aldığını aktardı.

Arıburnu, dünya ticaretinin yeniden şekillendiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa ve Orta Doğu'nun kesişimindeki Tanger Med, artık sadece bir liman değil, üretim ve lojistikte bölgesel güç dağılımını değiştiren stratejik bir platform. Burası, Afrika ve Orta Doğu'nun en büyük otomotiv üretim kapasitesine sahip. Elektronik, tekstil, havacılık ve tarım sanayileriyle, entegre bir üretim ekosistemi sunuyor. Küresel bağlantı gücü, bu başarının temel taşı. 70 ülkeye, 180'den fazla limana erişim, Çin'e 20 günde, Rotterdam'a 3 günde, Amerika kıtasına 6 günde ulaşabilmek, bu yapıyı küresel tedarik zincirinin tam merkezine yerleştirdi."

Tanger Med'in her yönüyle Türkiye için doğru ve gerçekçi bir model olduğuna değinen Arıburnu, şunları kaydetti:

"Burada gördüğümüz şey, bir ülkenin üretimi, lojistiği ve küresel bağlantıyı tek bir stratejiye dönüştürdüğünde nasıl büyük bir sıçrama yaratabileceğinin somut bir örneği. Bu model, Türkiye'nin lojistik üs olma vizyonuyla güçlü bir paralellik taşıyor. Orta Koridor'dan Kalkınma Yolu'na, Zengezur Koridoru'ndan liman yatırımlarımıza kadar yürüttüğümüz tüm stratejilerin sahadaki karşılığı, işte burada çok net olarak okunabiliyor. Türkiye, jeopolitik avantajları, OYAK'ın uzun vadeli yatırımları, OMSAN'ın çok modlu operasyonel gücü, son 23 yılda yapılan 300 milyar dolarlık altyapı yatırımı ve büyüyen ihracat ekonomisiyle lojistikte yeni bir çağın eşiğinde. Türkiye'nin lojistik yükselişi, artık inkar edilemez bir gerçek. Doğru yatırımlar, entegre limanlar ve akıllı lojistik ağlarıyla ülkemiz küresel ticaretin yeni kavşak noktası olacak."