Oltaya takılanı görünce gözlerine inanamadılar! Tekneye almak için 2 saat mücadele ettiler

Antalya'da yıllardır amatör balıkçılık yapan Yusuf Kara, Mustafa Genç ve Gökhan Gencer, sabah erken saatlerde kendilerine ait özel tekne ile balık tutmak için Antalya Balıkçı Barınağı'nda hareket etti. Üç balıkçının makaralı oltasına hareket ettikten kısa bir sonra Antalya açıklarında dev bir balık yakalandı. Balık 3 balıkçının bulunduğu tekneyi yaklaşık 1 saat sürükledi. İki saat süren mücadelenin ardından balık, Balıkçı Barınağı Limanı'na getirildi. Yapılan incelemede balığın orkinos balığı olduğu ve 1.85 boyunda 100 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi. Balığın tekneye alınması için verilen mücadele ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Oltalarının ucunda dev balığı gören 3 kişinin, "Abi efsane, efsane. Maşallah maşallah" demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

"ÇEKMEMİZ BİRAZ UZUN SÜRDÜ"

Balığın tutulma sürecini anlatan amatör balıkçı Yusuf Kara, "Dün akşam saatlerinde hazırlığımızı yaptık. Geceden yola çıktık. Uzun bir yolcuğumuz oldu. Yemlik balıklarımız ile orkinosun peşine düştük. Balığımızı istediğimiz yerde yakaladık. Çekmemiz biraz uzun sürdü. Bizi yormadı. Güzel bir avcılık oldu. Yine bir Antalya'da hatırı sayılır rekor bir balık çıktı. Çok mutluyum. 100 kilo geldi. Gayet de Antalya için güzel. Orkinos Antalya'da çıkmayan bir balık. Bulunmayan bir balık, göç balığıdır. Burada çıkarabilmek gerçekten zor bir iş" dedi.

"BİZ DE EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK"

Orkinos balığının zamanını takip etmenin önemli olduğunu belirten Kara, "Biz de emeğimizin karşılığını aldık. Sabah erken saatlerde balığı bulduk. Normalde 4-5 saat sürer tekneye alma sürecimiz, ama bunu 2 saatte çektik. Bu balık nedense kendini saldı, bizi yormadı. Bir saat sürükledi. Ondan sonra yavaş yavaş çektik. Biz balığı satmıyoruz. Biz tutup arkadaşlarımıza dağıtıyoruz" açıklamasına yer verdi.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi