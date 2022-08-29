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Okul kantinlerinde fiyat tarifeleri belirleniyor

Ekonomi Haberleri

Okul kantinlerinde fiyat tarifeleri belirleniyor

Okulların açılmasına kısa bir süre kala Düzce Bakkallar ve Bayiler Odası yeni sezona ilişkin tedbirleri görüştü.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala Düzce Bakkallar ve Bayiler Odası yeni sezona ilişkin tedbirleri görüştü.

Okul kantinlerindeki fiyatlar, eğitim için temel ihtiyaç olan defter, kitap, kalem gibi kırtasiye malzemelerine kadar fiyatlar ve diğer konular ele alındı.

Bakkallar ve Bayiler Oda Başkanı Vildan Şamandar "Yeni eğitim ve öğretim sezonunda öğrenci ve velilere kolaylık sağlanmalı' dedi.

Şamandar, öğrenciler için kırtasiye ürünleri, internet ve bilgisayarlar başta olmak üzere tüm okul araç ve gereçlerinde KDV'nin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Vildan Şamandar bu konuda şu görüşlere yer verdi: "Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında öğrencilerin bu yılki okul masraflarında enflasyona bağlı olarak yaklaşık yüzde 80 ile yüzde 150 oranında artış gözlemlendi. Bunun için veli ve öğrencilere kolaylık sağlanmalı" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Düzce Ekonomi Haberler

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