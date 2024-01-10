OKAF'24 Kariyer Fuarı Samsun'da Açıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda organize edilen OKAF'24, "Yetenek Her Yerde" teması altında ve "100 Yıllık Mirası Geleceğe Taşı" mottosuyla düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Sektör temsilcileri ile mezun ve mezun adayı öğrencileri bir araya getiren Orta Karadeniz Kariyer Fuarı 2024 (OKAF'24), Samsun Fuar ve Kongre Merkezinde protokol üyelerinin katılımı ile açıldı.

"Dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına girme gibi bir hedefimiz var

Türkiye olarak dünyanın en büyük ülkeleri arasına girme hedeflerinin olduğunun altını çizen Samsun Vali Vekili Şevket Cinbir, "Çağdaş medeniyetler seviyesine çıkma gibi bir arzu ve hedefimiz var. Bunun için çalışmak, bir araya gelmek, geleceğe dair hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmak durumundayız. Biz birliğimizi, dirliğimizi tazeler, bundan aldığımız güçle yarınlara dair hedeflerimiz çerçevesinde çalışmaya devam edersek gerçekleştiremeyeceğimiz hedeflerimiz kalmayacaktır. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına girme gibi bir hedefimiz var. Bu hedefi gerçekleştirmek için çok çalışmaya ihtiyacımız var. Çalışırken de neyi ne şekilde çalışacağımızı bilmeye ihtiyaç var. Bu fuarla üniversitelerimizde yetenekleri ve nitelikleri geliştirilen ve çağımızın ihtiyaç duyduğu niteliklere kavuşturulan gençlerimiz sektörle buluşturulmuş oluyor. Gençlerimizin buradan ayrılırken geleceğe dair hedeflerini belirlemiş ve Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığını da tazelemiş olarak buradan ayrılacağını umuyor ve düşünüyorum" dedi.

"Meslek lisesi mezunlarını istihdama hazırız"

Fuarda istihdam ve nitelikli elemanın önemine değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu fuarın gençlerimizin hayata ilk adımlarını atarken o adımı isabetli atmalarında çok önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Başkan olarak da ticaretle uğraşan biri olarak da ana gündemimiz kamuda ve özel sektörde insan, işgücü. Bütün dert o. Herkes çalışacak adam arıyor ama kendisine katkı sağlayacak, ne yaptığını bilen, geleceği okuyan, kendisini de gelecek noktasında bu günlerden görebilen ve anlayabilen istekle çalışacaksa fayda sağlayabilir. İşi iş yapmaz, insan yapar. En iyi organizasyonu niteliksiz insanlarla donatırsanız iş yapamazsınız. Aynı organizasyonu nitelikli işgücü ile yaptığınızda ise dünyada ilk sıralara çıkarsınız. İstediğimiz gibi elemanı bulmak, o alana ne kadar yatırım yaptığın ile doğru orantılı. Buradan da bir duyuru yapıyorum: belediye ile ilgili ne kadar meslek alanı var ise o alanlarla alakalı meslek lisesi mezunlarını istihdama hazırız. Mikrofondan ifade ediyorum. İstihdamın bizi nereye götürdüğünü bu çağrıyı yaparak da göstermiş olduk" diye konuştu.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Bugünkü fuarımızı planlarken Cumhuriyetimizin 100 yıllık geleneğinden ve geleceğinden ilham aldık. Mottomuz yalnızca öğrencilerimize geleceğimizin onlar olduğunu belirtmekte kalmıyor tüm sorumluluğu onlara yükleniyor bizlerin onlara yolları boyunca destek olmamız gerektiğine dair mesaj veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlere seslenen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Kariyer fuarı geleceğimizi planlama noktasında büyük bir fırsat olarak görülmeli. Tüm stantları uzun uzun dolaşın. Notlar alın. Çok başarılı bir organizasyon" dedi.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ise "İnşallah burada çok güzel maddi ve manevi fetihler gerçekleşsin. Ev sahipliği ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. 2019'da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde 'Yetenek Her Yerde' temasıyla çıkılan bu yolda Orta Karadeniz Kariyer Fuarı 2024'te SAMÜ tarafından tekrar canlandırıldı. Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kariyerlerine yön vermeyi amaçlayan OKAF'24 Fuarı hem sektörümüze hem de kariyer arayanlara fırsat sunması açısından çok önemli" şeklinde konuştu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da törende birer konuşma yaptılar.

Protokol konuşmalarının ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Açılışa ayrıca AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Fuat Köktaş, AK Parti Samsun Milletvekili Erhan Aksu, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, rektörler ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN