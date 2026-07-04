Özelleştirme İdaresi İstanbul ve Mersin'deki iki taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul ve Mersin'deki iki taşınmazın satışına onay verdi.

ÖİB'nin konuya ilişkin karar tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'ndeki taşınmazın ihalede 32 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Abdulbaki Evcil'e satışı onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere Mahallesi'ndeki taşınmazın ise ihalede 23 milyon 250 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Fatih Düzgün'e satışı kararlaştırıldı.