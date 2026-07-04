Haberler

Özelleştirme İdaresi İstanbul ve Mersin'deki iki taşınmazın satışını onayladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Mersin Silifke'deki taşınmazı 32,1 milyon liraya Abdulbaki Evcil'e, İstanbul Sarıyer'deki taşınmazı ise 23,25 milyon liraya Fatih Düzgün'e satma kararı aldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul ve Mersin'deki iki taşınmazın satışına onay verdi.

ÖİB'nin konuya ilişkin karar tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'ndeki taşınmazın ihalede 32 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Abdulbaki Evcil'e satışı onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere Mahallesi'ndeki taşınmazın ise ihalede 23 milyon 250 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Fatih Düzgün'e satışı kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Mert Davut
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak

Sağlıkta çığır açacak yenilik! Türkiye genelinde kurulacak
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi

Acı hüsran! Rakip kaleye 1 isabetli şut bile çekemeden elendiler
'Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza' iddiası

Mezuniyet törenine damga vuran Boğaziçili öğrenciye ağır ceza
İstanbul'da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi

Erkeklerin korkulu rüyası olan kadınla ilgili jet karar
100 milyon ton kaya ile deniz doldurularak Trabzon'a yeni havalimanı inşa edilecek

100 milyon ton kaya ile doldurulacak! Bir ilimizde büyük dönüşüm
Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor

Dünya bu tarihi anları konuşuyor!