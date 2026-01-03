Haberler

Özelleştirme İdaresi 4 ildeki bazı taşınmazların satışını yapacak

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi, Ankara, İstanbul, Çanakkale ve Muş'ta bazı taşınmazların özelleştirileceğini duyurdu. Son teklifler 28 ve 29 Ocak'ta alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 4 ilde bulunan bazı taşınmazları satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'in yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara, İstanbul, Çanakkale, Muş'taki bazı taşınmazların satışı yapılacak. Bu taşınmazlar için son teklifler, 28 ve 29 Ocak'a kadar verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.



