Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
TÜİK'in aralık enflasyonunu açıklamasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 12,19; memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 18,6 olarak netleşti. 1/4 derecedeki öğretmen ve vaiz maaşları arasındaki fark ise sosyal medyada tartışma yarattı.
- 1/4 derecedeki öğretmen maaşı 61 bin 146 TL'den 72 bin 519 TL'ye yükseldi.
- 1/4 derecedeki vaiz maaşı 63 bin 916 TL'den 75 bin 804 TL'ye çıktı.
- Memur ve memur emeklilerinin 2026'nın ilk yarısındaki kümülatif zam oranı yüzde 18,6 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre aralık ayında enflasyon yüzde 0,89 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamlarla birlikte memur ve emeklilerin ocak ayı zam oranları da kesinleşti.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 12,19 ZAM
Enflasyon verilerinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı yüzde 12,19 oldu. Bu artış, emekli aylıklarına doğrudan yansıyacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI YÜZDE 18,6
Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme kapsamında daha önce belirlenen yüzde 11'lik artışa, 2025'in ikinci yarısına ilişkin yüzde 6,85 enflasyon farkı eklendi. Böylece memur ve memur emeklilerinin 2026'nın ilk yarısındaki kümülatif zam oranı yüzde 18,6'ya ulaştı.
ÖĞRETMEN-VAİZ MAAŞI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Yeni tabloya göre; 61 bin 146 TL olan 1/4 derecedeki öğretmen maaşı 72 bin 519 TL'ye yükseldi. Aynı derecedeki vaizin maaşı ise 63 bin 916 TL'den 75 bin 804 TL'ye çıktı. Öğretmen ve vaiz maaşları arasındaki fark sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı "Öğretmenler vaizlerden nasıl az maaş alır?" diyerek tepki gösterdi.
ZAM HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı, toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkı üzerinden belirleniyor. Belirlenen bu oran, 5 milyondan fazla memur ile memur emeklisini doğrudan etkiliyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 18 BİN 937 LİRA OLDU
Kök aylığı 16 bin 881 liranın altında olduğu için maaşı bu seviyeye tamamlanan emeklilerin aylığı da yüzde 12,18 artışla 18 bin 937 liraya yükselecek. Ancak bu artışın doğrudan uygulanabilmesi için TBMM'de yasal düzenleme yapılması gerekecek.