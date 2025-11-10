Öğrenciler Zeytin Hasadı ile Tarımsal Bilinç Kazandı

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve tarımsal farkındalığı artırmayı hedefleyen proje kapsamında, Akçay Yunus Emre İlkokulu öğrencileri zeytinin bereketli yolculuğuna tanıklık etti.

"4. Tarımsal Üretim ve Tarladan Sofraya Gıda Güvenilirliği Bilincinin Oluşturulması" Projesi çerçevesinde düzenlenen zeytin hasadı etkinliği, Ferhatoğlu Zeytin-Zeytinyağı Fabrikası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Akçay Yunus Emre İlkokulu öğrencileriyle birlikte zeytin bahçesinde hasat yaptı. Öğrenciler, zeytinin dalından koparılışını deneyimleyerek hem eğlendi hem de tarımsal üretim hakkında bilgi edindi.

Kaymakam Odabaş, etkinlikte yaptığı konuşmada zeytin ve zeytinyağının Edremit ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Bu tarz projeler çocuklarımızın küçük yaşta tarımsal üretime, doğaya ve en önemlisi gıda güvenilirliği bilincine sahip olmaları açısından büyük önem taşıyor. Tohumun toprağa düşüşünden sofralarımıza gelişine kadar geçen sürecin uygulamalı olarak gösterilmesi, geleceğin bilinçli tüketicilerini ve üreticilerini yetiştirmemize katkı sağlayacaktır" dedi.

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, öğrencilere zeytin ağacının bakımı, doğru hasat yöntemleri ve kaliteli zeytinyağı elde etme süreci hakkında uygulamalı bilgiler verdi. Minik öğrenciler, zeytin silkme ve toplama tekniklerini öğrenerek bizzat hasat yaptı.

Etkinlik sayesinde öğrenciler, bölgenin önemli bir değeri olan zeytinin tarladan sofraya uzanan meşakkatli ama bereketli yolculuğunu yakından görme fırsatı buldu. - BALIKESİR