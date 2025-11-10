Haberler

Öğrenciler Zeytin Hasadı ile Tarımsal Bilinç Kazandı

Öğrenciler Zeytin Hasadı ile Tarımsal Bilinç Kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edremit'te, Akçay Yunus Emre İlkokulu öğrencileri zeytin hasadı etkinliğinde yer alarak, tarımsal üretim ve gıda güvenilirliği konusunda bilgi sahibi oldular. Proje, çocukların doğal kaynaklara duyarlılıklarını artırmayı hedefliyor.

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve tarımsal farkındalığı artırmayı hedefleyen proje kapsamında, Akçay Yunus Emre İlkokulu öğrencileri zeytinin bereketli yolculuğuna tanıklık etti.

"4. Tarımsal Üretim ve Tarladan Sofraya Gıda Güvenilirliği Bilincinin Oluşturulması" Projesi çerçevesinde düzenlenen zeytin hasadı etkinliği, Ferhatoğlu Zeytin-Zeytinyağı Fabrikası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Akçay Yunus Emre İlkokulu öğrencileriyle birlikte zeytin bahçesinde hasat yaptı. Öğrenciler, zeytinin dalından koparılışını deneyimleyerek hem eğlendi hem de tarımsal üretim hakkında bilgi edindi.

Kaymakam Odabaş, etkinlikte yaptığı konuşmada zeytin ve zeytinyağının Edremit ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Bu tarz projeler çocuklarımızın küçük yaşta tarımsal üretime, doğaya ve en önemlisi gıda güvenilirliği bilincine sahip olmaları açısından büyük önem taşıyor. Tohumun toprağa düşüşünden sofralarımıza gelişine kadar geçen sürecin uygulamalı olarak gösterilmesi, geleceğin bilinçli tüketicilerini ve üreticilerini yetiştirmemize katkı sağlayacaktır" dedi.

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, öğrencilere zeytin ağacının bakımı, doğru hasat yöntemleri ve kaliteli zeytinyağı elde etme süreci hakkında uygulamalı bilgiler verdi. Minik öğrenciler, zeytin silkme ve toplama tekniklerini öğrenerek bizzat hasat yaptı.

Etkinlik sayesinde öğrenciler, bölgenin önemli bir değeri olan zeytinin tarladan sofraya uzanan meşakkatli ama bereketli yolculuğunu yakından görme fırsatı buldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı

TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltı sonrası ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Slovakya'da 2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı

2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.