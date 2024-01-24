Üye Girişi
Haberler

OEDAŞ ve TEDAŞ, Dijital Atölye Sistemi İçin İş Birliği Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ile iş birliği yaparak sektördeki eğitimleri dijital ortama aktaran TEDAŞ Dijital Atölye Sistemi'ni kullanacak.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), sektördeki eğitimlerin sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, simülasyon sistemi gibi teknolojiler kullanılarak dijital ortama aktarıldığı "TEDAŞ Dijital Atölye Sistemi"ni kullanmak üzere Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ile iş birliği sözleşmesi imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törene, TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı ve OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci'nin yanı sıra her iki kurumun yöneticileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik eğitimleri en kıymetli yatırımlarından biri olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"3 milyon kişinin hayatına dokunan bir şirket olarak, bu eğitimlerle hem iş sağlığını ve güvenliğini en üst seviyede gözetiyor hem de kaliteli hizmet noktasında çıtayı her geçen gün daha yukarı taşıyoruz. TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kurulan TEDAŞ Dijital Atölye Sistemi ile birlikte saha çalışanlarımızın beş yılda bir zorunlu olarak İstanbul'da aldığı hatırlatma eğitimlerini artık zamandan ve mekandan bağımsız olarak dijital ortamda ve kendi bünyemizde yapacağız."

Proje kapsamında sektör çalışanlarına kendi bünyesinde verdiği eğitimleri dijital ortama taşıyan TEDAŞ, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, problem simülasyon sistemi, dijital deney sistemi ve etkileşimli bilgi sistemi teknolojileri kullanarak bu eğitimleri güçlendirdi. Dileyen elektrik dağıtım şirketleri bu eğitim modülünü alarak kendi bünyesinde kullanabiliyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ak Parti Ankara İl Başkanı kimdir? Hakan Han Özcan kaç yaşında ve nereli? Hakan Han Özcan'ın biyografisi! AK Parti Sincan belediye başkan adayı kimdir? AK Parti Sincan adayı açıklandı mı? Ak Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayı 2024 | Ankara İlçe Belediye Başkan Adayı listesi! Rusya uçak kazasında son durum ne? SON DAKİKA! Rusya uçak kazası kaç ölü var? Rusya'da uçak kazası! Rusya'da nereye uçak düştü, kaç ölü ve yaralı var? İYİ Parti Sincan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Sincan Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti Balıkesir adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti İstanbul adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan adayı kim? BUĞRA KAVUNCU KİMDİR? İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu kaç yaşında ve nereli? Umut Yıldız kimdir, nereli? Astrofizikçi Umut Yıldız hangi üniversite mezunu? Umut Yıldız nerede çalışıyor? Şangay nerede, hangi ülkede? Şangay hangi kıtada? Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda? AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Konya ilçe adayları kimler? AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi! BARAJLARDA DOLULUK ORANI 24 OCAK | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Barajlarda son durum nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title