Kurulan-kapanan şirketler

Türkiye'de ocak-mayıs döneminde 48 bin 33 şirket ve kooperatif kuruluşu yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre mayısta bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 29,6, kooperatif sayısı yüzde 20,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 26,3 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 32,8, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 63,3, kooperatif sayısı yüzde 23,4 azaldı.

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,8, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 17,8, kooperatif sayısı yüzde 47,1 geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 29,1, kooperatif sayısında yüzde 20,3, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 35,6 azalış gerçekleşti.

Şirketlerin yüzde 36,7'si İstanbul'da faaliyete geçti

Mayısta Bartın'da şirket kurulmadı. Mayısta kurulan toplam 7 bin 644 şirketin 771'inin anonim şirket, 6 bin 873'ünün limitet şirket olduğu görüldü. Şirketlerin yüzde 36,7'sinin İstanbul, yüzde 10,7'sinin Ankara, yüzde 5,6'sının İzmir'de kurulduğu tespit edildi.

Ocak-mayıs döneminde ise toplam 48 bin 33 şirket ve kooperatifin kurulduğu belirlendi. Bu dönemde kurulan 42 bin 841 limitet şirket, toplam sermayenin yüzde 74,9'unu, 4 bin 581 anonim şirket ise yüzde 25,1'ini oluşturdu.

Kurulan ticari işletmelerden çoğu inşaat sektöründe

Mayısta kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, nisana göre yüzde 34,4 azalış gösterdi.

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 544'ü toptan ve perakende ticaret, 1141'i inşaat ve 978'i imalat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 531'i inşaat, 300'ü toptan ve perakende ticaret, 87'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Mayısta kapanan şirket ve kooperatiflerin 715'inin toptan ve perakende ticaret, 269'unun imalat ve 172'sinin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 239'unun toptan ve perakende ticaret, 136'sının inşaat, 74'ünün ise imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Mayısta 101 kooperatif kurulurken, bunların 69'u konut yapı, 18'i işletme, 5'i motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak faaliyete geçti.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 840 yabancı ortak sermayeli şirketin 425'i Suriye, 52'si İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 48'i anonim, 792'si limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 85,3'ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

Böylece, bu dönemde kurulan şirketlerin 825'inin uzmanlaşmamış toptan ticaret, 399'unun ikamet amaçlı olan ve olmayan binaların inşaatı faaliyetleri, 210'unun uzmanlaşmamış perakende ticaret için aracılık hizmeti faaliyetleri sektöründe olduğu belirlendi.

Anonim şirket ortaklarının yüzde 13,6'sı kadın girişimci

Geçen ay kurulan şirket türüne göre ortaklar arasındaki kadın girişimci oranı anonim şirketlerde yüzde 13,6, limitet şirketlerde yüzde 16,9, kooperatiflerde yüzde 27,1 oldu. Gerçek kişi ticari işletmelerin ise yüzde 13,3'ü kadın girişimciler tarafından kuruldu.

Mayısta kurulan şirket türüne göre ortakların yaş dağılımı incelendiğinde, anonim şirket ortaklarının yüzde 32,5'inin 35-44, limitet şirketlerde yüzde 31,8'inin 25-34, kooperatiflerin ise yüzde 31,3'ünün 35-44 yaş aralığında olduğu tespit edildi. Gerçek kişi ticari işletmelerin yüzde 29,5'i de 35-44 yaş girişimciler tarafından faaliyete geçirildi.

5 ayda 47 bin 423 şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-mayıs döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artışla 47 bin 423'e yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı, yüzde 8,3 azalışla 10 bin 191'e geriledi.

(Bitti)