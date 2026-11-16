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Nvidia hisseleri yüzde 2'den fazla düşerken New York borsası ekside açıldı

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New York borsası, Nvidia'nın eski CEO'sunun istifası ve çip hisselerindeki satış baskısıyla haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones yüzde 0,15, S&P 500 yüzde 0,63, Nasdaq yüzde 1,12 gerilerken Nvidia hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

New York borsası, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçlarının ve yapay zeka şirketi Anthropic'in halka arzının yatırımcılar tarafından takip edileceği haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 azalarak 52.267,06 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 azalışla 7.513,98 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,12 kayıpla 24.853,35 puana indi.

Nvidia'nın eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın, aralarında Çin adına casusluk yaptığından şüphelenilen bir kadınla yaşadığı ilişkinin de bulunduğu evlilik dışı ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa etmesiyle şirketin geleceğine ilişkin belirsizlikler gündemdeki yerini koruyor. Yapay zeka bağlantılı şirketlerin hisselerindeki satış baskısının da etkisiyle pay piyasaları yeni haftaya negatif bir başlangıç yaptı.

Nvidia'nın merkezinde olduğu casusluk iddialarının yarı iletken ihracatına yönelik endişeleri artırmasının ardından ABD Ticaret Bakanlığı, gelişmiş yapay zeka çiplerine ve sunucularına üçüncü ülkeler üzerinden uzaktan erişim sağlanarak mevcut ihracat kısıtlamalarının aşılmasını önlemek amacıyla bir düzenleme yayımladı.

Geçen hafta yüzde 12,8 düşüş kaydeden Nvidia hisseleri, bu gelişmelerin etkisiyle yeni haftanın ilk işlem gününde açılışta da yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Fox News'e yaptığı açıklamada, Nvidia'nın yeni CEO'sunu şirket dışından belirlemesi gerektiğini belirterek, şirketin yaşananların ardından ciddi bir değişikliğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Nvidia'nın yarın piyasa kapanışının ardından üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Huang'ın görevinden ayrılmasının ardından açıklanacak finansal sonuçların yanı sıra şirketin yeni yönetim kadrosuna ve gelecek dönem stratejisine ilişkin değerlendirmeler de yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Nvidia ile birlikte diğer çip üreticilerinin hisselerinde de düşüş görüldü. Micron Technology ve Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 5'ten, Intel'in hisseleri ise yüzde 4'ten fazla değer kaybetti.

Öte yandan yapay zeka şirketi Anthropic'in halka arzı da bu hafta yatırımcıların odağında olacak.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunulan belgelere göre Anthropic, halka arz kapsamında hisse başına 70 ila 78 dolar fiyat aralığından toplam 825 milyon hisse satmayı planlıyor.

Para politikası cephesinde ise ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin 18 Kasım'da yayımlanacak tutanaklar yatırımcılar tarafından izlenecek. Bankanın politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttuğu toplantının tutanaklarında, Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin ipuçları aranacak.

Makroekonomik veri tarafında ise New York Fed'in açıkladığı imalat sanayi endeksi, kasımda 7,8 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Kaynak: AA
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