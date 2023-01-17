Nureddin Nebati'den çok önemli Togg açıklaması: Kamu kurumlarına 2035'e kadar 30 bin tane araç alınacak

Türkiye'nin yerli otomobili yollara çıkmak için gün sayarken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli bir açıklama geldi. Nebati, "Togg kurumlara bu yıl 500 otomobil satacak. 2035 yılının sonuna kadar 9 bin 500 C segment SUV, araç filosuna katılacak. Togg ailesinin ikinci modeli sedan otomobilden 4 bin 750 adet alınacak. Ticari modelin alımı ile bu sayı 30 bini bulacak" dedi.

Togg, Şubat ayında siparişleri alınmaya başlayacak ve Mart ayından itibaren yollarda olacak. Bakan Nebati Togg için kamu garantisi geleceğini açıkladı. Ayrıca Nebati, kamu kurumlarının 2035'e kadar 30 bin Togg satın alınacağını duyurdu.

SATIN ALMADA TAKVİM NETLEŞTİ

Kamu alım garantisinde takvim de netleşti. İlk etapta Togg'un C segment SUV modeli, devlet kurumlarının araç envanterinde yerini alacak. Togg kurumlara bu yıl 500 otomobil satacak. 2035 yılının sonuna kadar 9 bin 500 C segment SUV, araç filosuna katılacak. Togg ailesinin ikinci modeli sedan otomobilden 4 bin 750 adet alınacak. Ticari modelin alımı ile bu sayı 30 bini bulacak.

"ALIM GARANTİSİ YAPTIK"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin, "Ülkemizin vizyon projesi Togg'a yönelik kamu alım grantisini de hayata geçiriyoruz. Kamuda bu araçların kullanımı ile DMO ile burayı ilişkilendirdik ve bir alım garantisi yaptık. Togg'u valilere kadar yollayarak Tükiye sathında görünmesini sağlamış olacağız." dedi.