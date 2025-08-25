Novo Nordisk, İletişim ve Kurumsal İlişkiler Stratejisini Güçlendiriyor

Novo Nordisk organizasyonundaki iletişim ve kurumsal ilişkiler yapılanmasını güçlendirmek üzere Türkiye'de yeni bir döneme adım atıyor. Güçlü bir iletişim ve kurumsal ilişkiler deneyimine sahip Füsun Feridun, 1 Ağustos 2025 itibarıyla, şirketin Türkiye'deki iletişim stratejilerine liderlik etmeye başladı.

Yapılan açıklamaya göre, sağlık, teknoloji ve telekomünikasyon sektörlerinde 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Füsun Feridun, Apple, IBM, AstraZeneca, Siemens, Avea ve Turkcell gibi global ve yerel markaların dönüşüm hikayelerinde aktif rol aldı. Kriz yönetiminden marka itibarına, lider iletişiminden medya ve sürdürülebilirlik iletişimine pek çok alanda sorumluluk üstlenen Füsun Feridun, şirketin küresel hedefleri ile Türkiye'deki kurumsal önceliklerinin stratejik uyum içinde yönetilmesine katkı sağlayacak. Son 10 yılda Apple Türkiye İletişim Liderliğini yürüten ve Apple CEMEA liderlik ekibinde yer alan Füsun Feridun, şimdi bu tecrübesiyle şirketin toplum sağlığı vizyonuna stratejik katkılar sunmayı hedefliyor. Füsun Feridun yeni görevinde Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Bike Başaklar'a bağlı olarak çalışacak. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Füsun Feridun, 2012 yılında MediaCat tarafından 'Fark oluşturan İletişim Lideri' seçilen deneyimli bir iletişimci, kariyeri boyunca yönettiği toplumsal fayda odaklı projelerle sektörün saygın isimleri arasında gösteriliyor. Şirkette kurumsal iletişim fonksiyonunun bağımsız bir departman olarak yeniden yapılanmasının da bir parçası olan bu atama ile Novo Nordisk toplum ve sağlık odaklı vizyonunu her platformda daha güçlü anlatmayı hedefliyor. - İSTANBUL