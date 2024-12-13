Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu'ndan tedirgin eden Türkiye değerlendirmesi: Daha kötü durumda

Nobel ödüllü Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu dünyada önümüzdeki yılları en iyi özetleyecek kelimenin belirsizlik olduğunu belirterek, "Yapısal değişimlerin ortasındayız. Bunların bazıları fırsat yaratıyor, bazıları daha değişik bir olanaklar sağlıyor. Ama aynı zamanda belirsizliği artırıyor. Bunların en başında verimlilik problemi var. Amerika ve Avrupa kötü bir durumda. Türkiye çok daha kötü durumda" dedi.

Şişli Belediyesi ile Ataşehir Belediyesi ortaklığında düzenlenen " İstanbul'da Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine: Şişli'den Ataşehir'e Konferansı"nın konuşmacıları arasında Nobel ödüllü Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu'nun yanı sıra ekonomi dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından önemli isimler katıldı.

TEDİRGİN EDEN İFADELER

Prof. Dr. Daron Acemoğlu, "Kent Ekonomilerinin Yeni Dinamikleri" başlıklı özel oturumda, gazeteci Deniz Bayramoğlu'nun sorularını yanıtladı. Acemoğlu, konuşmasında Türkiye ve dünya ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu. Acemoğlu, dünyada önümüzdeki seneleri en iyi özetleyecek kelimenin belirsizlik olduğunu aktardı.

"VERİMLİLİK VE ÜRETKENLİK PROBLEMLERİYLE İLGİLİ"

Acemoğlu, "Belirsiz bir dünya bekliyor. Çünkü hem jeopolitik açıdan hem enflasyon açısından olsun hem de daha önemlisi yapısal değişimlerin ortasındayız. Bunların bazıları fırsat yaratıyor, bazıları daha değişik bir olanaklar sağlıyor. Ama aynı zamanda belirsizliği artırıyor. Bunların en başında verimlilik problemi var. Amerika ve Avrupa kötü bir durumda. Türkiye çok daha kötü durumda. Son 15 sene ama daha da uzun bakarsanız 25-30 yıl içinde bu ekonomilerin üretkenliği düşük. Ürettikleri eski hızında değil. Daha eşitsiz bir dünya yaratıyor. Ücretler büyümüyor. Ücretler büyümediği için gelir dağılımı daha bozuluyor. Bunların hepsi verimlilik ve üretkenlik problemleriyle ilgili" değerlendirmesinde bulundu.