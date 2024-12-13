Üye Girişi
Haberler
Narin cinayetini çözebilecek itiraf: Jandarmaya isimleri vermiş
Narin cinayetini çözebilecek itiraf: Jandarmaya isimleri vermiş
İsrail, Suriye'de yeni yerleşim bölgesi için harekete geçti
İsrail, Suriye'de yeni yerleşim bölgesi için harekete geçti
Taksiciye dehşeti yaşatan saldırgan hakkında yakalama kararı
Taksiciye dehşeti yaşatan saldırgan hakkında yakalama kararı
Restoranlarda 'zorunlu' 1500 TL harcama limiti uygulaması! 'Bakanlığa şikayet edin'
Restoranlarda 'zorunlu' 1500 TL harcama limiti uygulaması

Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu'ndan tedirgin eden Türkiye değerlendirmesi: Daha kötü durumda

Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu'ndan tedirgin eden Türkiye değerlendirmesi: Daha kötü durumda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen konferansta konuşan Nobel ödüllü Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu dünyada önümüzdeki yılları en iyi özetleyecek kelimenin belirsizlik olduğunu söyledi. Acemoğlu ayrıca "Amerika ve Avrupa kötü bir durumda. Türkiye çok daha kötü durumda" ifadelerini kullandı.

Nobel ödüllü Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu dünyada önümüzdeki yılları en iyi özetleyecek kelimenin belirsizlik olduğunu belirterek, "Yapısal değişimlerin ortasındayız. Bunların bazıları fırsat yaratıyor, bazıları daha değişik bir olanaklar sağlıyor. Ama aynı zamanda belirsizliği artırıyor. Bunların en başında verimlilik problemi var. Amerika ve Avrupa kötü bir durumda. Türkiye çok daha kötü durumda" dedi.

Şişli Belediyesi ile Ataşehir Belediyesi ortaklığında düzenlenen " İstanbul'da Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine: Şişli'den Ataşehir'e Konferansı"nın konuşmacıları arasında Nobel ödüllü Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu'nun yanı sıra ekonomi dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından önemli isimler katıldı.

TEDİRGİN EDEN İFADELER

Prof. Dr. Daron Acemoğlu, "Kent Ekonomilerinin Yeni Dinamikleri" başlıklı özel oturumda, gazeteci Deniz Bayramoğlu'nun sorularını yanıtladı. Acemoğlu, konuşmasında Türkiye ve dünya ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu. Acemoğlu, dünyada önümüzdeki seneleri en iyi özetleyecek kelimenin belirsizlik olduğunu aktardı.

"VERİMLİLİK VE ÜRETKENLİK PROBLEMLERİYLE İLGİLİ"

Acemoğlu, "Belirsiz bir dünya bekliyor. Çünkü hem jeopolitik açıdan hem enflasyon açısından olsun hem de daha önemlisi yapısal değişimlerin ortasındayız. Bunların bazıları fırsat yaratıyor, bazıları daha değişik bir olanaklar sağlıyor. Ama aynı zamanda belirsizliği artırıyor. Bunların en başında verimlilik problemi var. Amerika ve Avrupa kötü bir durumda. Türkiye çok daha kötü durumda. Son 15 sene ama daha da uzun bakarsanız 25-30 yıl içinde bu ekonomilerin üretkenliği düşük. Ürettikleri eski hızında değil. Daha eşitsiz bir dünya yaratıyor. Ücretler büyümüyor. Ücretler büyümediği için gelir dağılımı daha bozuluyor. Bunların hepsi verimlilik ve üretkenlik problemleriyle ilgili" değerlendirmesinde bulundu.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
img

Sarıgül'ü küplere bindiren soru: Bunu size kim yazdırdı?
img

Taksiciye dehşeti yaşatan saldırgan hakkında yakalama kararı
img

Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Twente-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak
Beşiktaş'a Avrupa'da yasak
Suriye'den geri çekilen Rusya konvoyuna ayakkabılarını gösterdiler
Suriyeli muhalifler geri çekilen Rus konvoyunu böyle uğurladı
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı
Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet

Son Dakika Haberleri

S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Mehmet Yılmaz Ak cinsiyet mi değiştirdi? Stanley neden termosları geri çağırıyor, hangi modelleri çağırdı? Pınar Aydınlar neden gözaltına alındı? Pınar Aydınlar ne dedi? MasterChef Erim ablası Eda kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MasterChef Erim annesi neden katılmadı? MasterChef Erim annesi öldü mü, yaşıyor mu? MasterChef Onur annesi Müşerref Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MasterChef Şirin annesi Azar Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MasterChef Semih annesi Fatma Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki MasterChef Kerem annesi Nükhet Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.