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Nizip Ticaret Borsası, 2024 yılının ilk mahsulü Antep fıstığını ödüllendirdi

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde sezonun ilk mahsulü olan boz Antep fıstığı, Nizip Ticaret Borsası'na getirildi. Üretici Cuma Kaya, yarım altınla ödüllendirildi. Nizip Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Polat, Antep fıstığının üretimini teşvik etmek amacıyla her yıl ödül töreni düzenlediklerini belirtti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2024 yılının ilk mahsulü Antep fıstığı, Nizip Ticaret Borsasına getirildi.

Kırsal İntepe Mahallesi'nde sezonun ilk mahsulü boz Antep fıstığını borsaya getiren üretici Cuma Kaya, yarım altınla ödüllendirildi.

Nizip Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Polat, ilçenin en önemli tarımsal ürünü olan Antep fıstığının üretimini teşvik etmek amacıyla her yıl ödül töreni düzenlediklerini söyledi.

Hasat mevsiminden yaklaşık 45 gün önce olgunlaşarak doğal rengine ve tadına kavuşan erkenci tür boz Antep fıstığının üreticisinin altınla ödüllendirdiğini ifade eden Polat, "Çiftçimiz gayret etmiş çabalamış ve yılın ilk ürününü yetiştirerek bugün bizlere getirmiştir. Kıymetli üreticimizi tebrik ediyor tüm üreticilerimizin ürünlerini kazasız belasız hasat etmelerini, bolluk ve bereket içinde bir yıl geçirmelerini diliyorum." dedi.

Kaya da her sene olduğu gibi bu yıl da çiftçileri ödüllendiren Nizip Ticaret Borsası yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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