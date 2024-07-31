Nissan, Sürdürülebilirlik Merkezli Entegre Raporunu Paylaştı

Nissan Motor, sürdürülebilirliği merkezine alarak çıktılarını paylaştığı Entegre Rapor 2024'ü paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, vizyon, strateji, iş planı ve finansal bilgilerin yanı sıra aynı zamanda toplum üzerindeki orta ve uzun vadeli etkisini de sunan Nissan'ın Entegre Rapor'u yayımlandı.

Yeni plan ve rapor ile The Arc iş planına ve Nissan'ın uzun vadeli vizyonu Ambition 2030'a ulaşmak için çevresel ve sosyal programların geliştirilmesine dair hedef ve çıktılar paylaşıldı.

Nissan'ın girişimleri arasında beşinci nesil Nissan Yeşil Programı 2030 (NGP2030) ve Nissan'ın sosyal girişimlerinin stratejik bir derlemesi olan Nissan Sosyal Programı 2030 (NSP2030) yer alıyor. İki program da şirketin genel iş stratejisini destekliyor.

Şirket, karbon nötrlüğe doğru ilerlemek, döngüsel bir ekonomiye geçiş yapmak ve doğa ile ekosistemler üzerindeki bağımlılığı ve etkiyi en aza indirmek için küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derece ve altıyla sınırlayan bir senaryoya uyum sağlamaya çalışıyor.

NGP2030'daki kilit sürdürülebilirlik hedefleri, araç başına yaşam döngüsü karbondioksit emisyonlarının yüzde 30 azaltılması, araç başına üretim karbondioksit emisyonlarının yüzde 52 azaltılması, dört büyük pazarda yeni modeller için araç başına sürüş karbondioksit emisyonlarının yüzde 502 azaltılması (Japonya, ABD, Avrupa ve Çin, buna ek olarak aynı kategorideki karbondioksit emisyonlarını küresel olarak yüzde 32,52 oranında azaltacaktır) ve Japonya, ABD, Avrupa ve Çin'de sürdürülebilir malzeme oranının yüzde 40'a çıkarılması olarak belirlendi.

"İnsanların yaşamlarını zenginleştirmek"

NSP2030 kapsamlı eylem planı olarak şirketin sosyal girişimlerinin geliştirilmiş bir devamlılığı niteliğinde. The Arc'ın bir temeli olarak hizmet eden NSP2030, Nissan Ambition 2030'a ulaşılmasına katkıda bulunuyor.

NGP2030 ve NSP2030'un, şirketin yeni iş planı olan ve şirketin uzun vadeli vizyonu Ambition 2030'a bir köprü görevi gören The Arc'ın temel unsurları olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nissan Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yöneticisi Joji Tagawa, uzun vadeli vizyonlarına ilerleyişlerine işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Tüm ortaklarımızı ve paydaşlarımızı kapsamasını ve onlara fayda sağlamasını sağlamak için, fikir alışverişinde bulunmak, çabalarımızı geliştirmek üzere onlarla işbirliği yapmamız çok önemlidir. Birlikte, şirketin kendisini sürdürülebilir kılmak ve nihayetinde sürdürülebilir bir topluma katkıda bulunmak için geleceğe istikrarlı bir şekilde hazırlanmalıyız. Bu, Nissan'ın kurumsal amacı ile de uyumludur."