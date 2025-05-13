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Nissan 10 bin çalışanıyla yollarını ayıracak

Nissan 10 bin çalışanıyla yollarını ayıracak
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Japon otomotiv devi Nissan, küresel çapta 10 bin kişiyi daha işten çıkaracağını duyurdu. Bu karar, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 15'ini etkileyecek ve daha önce Kasım ayında açıklanan 9 bin kişilik işten çıkarma planına ek olarak uygulanacak.

Otomobil devi Nissan, kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Bu sürecin bir parçası olarak, şirketin dünya genelinde 10 bin çalışanıyla yollarını ayıracak olduğu bildirildi. Bu durum, otomotiv sektöründe yaşanan durgunluğun ve Nissan'ın son dönemde karşılaştığı finansal zorlukların bir sonucu olarak görülüyor.

Nissan'ın bu adımı, şirketin maliyetleri düşürme ve yeniden yapılanma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, geçtiğimiz dönemde Honda ile birleşme görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, operasyonel verimliliği artırmak ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla bu tür önlemleri gündemine almıştı.

YÜZDE 15'LİK İSTİHDAM DÜŞÜŞÜ OLACAK

Yeni işten çıkarma dalgası, Nissan'ın küresel iş gücünü yaklaşık yüzde 15 oranında azaltma hedefinin bir parçası. Nikkei gazetesinde yer alan bilgilere göre ise şirket, bu süreçte özellikle düşük performans gösteren pazarlardaki operasyonlarını gözden geçirerek, kaynaklarını daha verimli alanlara yönlendirmeyi planlıyor.

Nissan'ın bu kararı, küresel otomotiv sektöründe yaşanan zorluklar ve değişen pazar dinamikleri karşısında şirketlerin maliyetlerini optimize etme çabalarının bir yansıması olarak görülüyor. Özellikle elektrikli araçlara geçiş süreci ve artan rekabet, otomotiv üreticilerini daha esnek ve verimli operasyonel yapılar kurmaya zorluyor.

Bu gelişmeler, Nissan'ın gelecekteki stratejik planlamalarında daha temkinli ve sürdürülebilir adımlar atma gerekliliğini ortaya koyuyor. Şirketin, bu yeniden yapılanma sürecinde çalışanlarına ve paydaşlarına yönelik şeffaf ve adil bir yaklaşım sergilemesi, marka itibarı açısından da büyük önem taşıyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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