Razaman kolisi, iftar menüsü, pide! Ramazan öncesi zam üstüne zam

Ramazan öncesi zam üstüne zam
DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler

"Bir gün bunu söyleyeceğimi hayal bile edemezdim"
Ameliyat masasında hastayla 'pazarlık' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi

Ameliyat masasında bunu da gördük
'Yakışıklı Güvenlik' çakarla yakalandı! Aracına ceza üstüne ceza yağdı

'Yakışıklı Güvenlik'in yaptığı yanına kalmadı

Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü spor giyim markaları Billabong, Quiksilver ve Volcom'un bağlı olduğu Liberated Brands LLC, ABD'de iflas başvurusunda bulundu. Nike ve Adidas'ın en büyük rakibi olan dev şirket 124 mağazasını kapatacak.

Dünyanın en tanınmış spor giyim markalarından Billabong, Quiksilver ve Volcom'un sahibi olan Liberated Brands LLC, mali zorluklar nedeniyle ABD'de iflas başvurusu yaptı.

DEĞİŞİMLERE AYAK UYDURAMADILAR

Nike ve Adidas'ın en büyük rakiplerinden biri olarak kabul edilen bu şirket, sektördeki büyük değişimlere ayak uyduramayarak, 124 mağazasını kapatacak ve yüzlerce çalışanını işten çıkaracak.

BİR DÖNEM GENÇLER ARASINDA ÇOK POPÜLERDİ

Bir zamanlar sörf ve kaykay kültürünün simgelerinden olan Billabong, Quiksilver ve Volcom, özellikle gençler arasında büyük bir popülerlik kazanmıştı. Ancak son yıllarda spor giyim sektöründeki hızlı değişim ve Nike ile Adidas gibi dev markaların daha iyi bir uyum yakalaması, bu markaların pazar payını hızla düşürdü.

ŞİRKETİN CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili bir açıklama yapan şirketin CEO'su Todd Hymel, "Makroekonomik problemler, faiz oranlarındaki hızlı artış, enflasyon ve tedarik zincirindeki gecikmeler, şirketimizin gelirleri üzerinde büyük baskı oluşturdu" ifadelerine yer verdi.

Şirketten yapılan açıklamada ise 16 Şubat 2025'ten itibaren Billabong, Quiksilver ve Volcom mağazalarındaki hediye kartları geçerliliğini yitirecek. Bu durum, mağazaların kapanış sürecinin hızlanabileceğine işaret ediyor. Ayrıca, şirketin yalnızca 3.3 milyon dolar nakit rezervi kaldığı ve bu miktarın sadece bir hafta operasyonlarını sürdürebilecek kadar olduğu belirtiliyor. Bu durum, şirketin kısa vadede sürdürülebilirlik konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
img

Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
img

Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler
img

Mourinho'dan Icardi'nin paylaşımlarına beklenmedik cevap
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıayhan kaya:

çok pahalıydı iyi olmuş

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa kılıç:

Türkiyede iflas etseydi kim ne derdi acaba

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum

Trump talimatı verdi: Derhal kapatılmasını istiyorum
Ülkenin dilindeki maçın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı

Türk futbolunda bir ilk yaşandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı
ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaş uçağı bir anda denize düştü
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Yıllardır aranan 200 bin kişiyi yakaladık

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.