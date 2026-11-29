MÜCAHİT ENES SEVİNÇ / GÖKHAN ERGÖÇÜN - Nijerya Hayvancılık Geliştirme Bakanı Idi Mukhtar Maiha, Nijerya'nın küresel helal ekonomisine sertifikalı mal ve hizmet sağlayan başlıca tedarikçilerden biri olmayı hedeflediğini belirterek, "Çünkü bu ekonomi ülkeler arası mal ve hizmet ticaretinin yanı sıra ekonomik faaliyetlerin hızlanmasında, büyümede, istihdam artışında, refah yaratılmasında ve kırsal kalkınmada muazzam bir potansiyele sahip." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda düzenlenen 12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde helal ekosistemini küresel ölçekte bir araya getirdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl "Küresel Ticaret, Ortak Değerler" mottosuyla düzenlenen etkinlik, dünyanın önemli helal organizasyonları arasında yer alıyor.

Zirvede AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Nijerya Hayvancılık Geliştirme Bakanı Idi Mukhtar Maiha, zirveye ilk kez katıldığını, sergileri, stantları, katılımcı yoğunluğunu ve sergilenen ürün ile hizmetleri yerinde gördüğünü ve etkinliğin her açıdan küresel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Nijerya'yı temsilen geldiğini ifade eden Maiha, "Buraya öğrenmeye, gözlem yapmaya, bağlantılar kurmaya ve geleceğe yönelik ortaklıklar keşfedip inşa etmeye geldik. Çünkü Nijerya'nın sunabileceği çok şey var. Dünya Helal Zirvesi her bakımdan büyük bir potansiyel taşıyor." dedi.

Maiha, küresel helal ekonomisinin, ilaç sanayisinden finansal hizmetlere, tarım ve hayvancılık ürünlerinden diğer birçok alana kadar yaklaşık 8 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğunu dile getirerek, bu rakamın göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Nijerya'nın küresel helal ekonomisine önem verdiğini söyleyen Maiha, şu ifadeleri kullandı:

"Nijerya küresel helal ekonomisine sertifikalı mal ve hizmet sağlayan başlıca tedarikçilerden biri olmayı hedefliyor. Ayrıca ürün ve hizmetlerimizin sertifikasyonu, standardizasyonu ve sınıflandırılması süreçlerinin çok daha kolay hale gelmesi için burada ortaklıklar kurmayı amaçlıyoruz. Küresel helal ekonomisine dahil olmaya hazırız. Çünkü bu ekonomi ülkeler arası mal ve hizmet ticaretinin yanı sıra ekonomik faaliyetlerin hızlanmasında, büyümede, istihdam artışında, refah yaratılmasında ve kırsal kalkınmada muazzam bir potansiyele sahip. Dolayısıyla bizim için burası kendimizi tanıtabileceğimiz, yalnızca Türkiye'deki değil küresel ölçekteki potansiyel yatırımcılar, ortaklar ve kurumlarla bağ kurabileceğimiz son derece önemli bir platform."

" Türkiye, özellikle İslami helal finansman alanında öncü konumda"

Bakan Idi Mukhtar Maiha, Türkiye özelinde yaptığı değerlendirmede, "Türkiye, özellikle İslami helal finansman başta olmak üzere bu alanların birçoğunda, her cephede öncü konumda." diye konuştu.

Nijerya'nın Türkiye'deki tecrübelerden yararlanabileceğini dile getiren Maiha, Türk iş insanları, helal finans kuruluşları ve diğer sermaye piyasası aktörleri için de Nijerya'da önemli fırsatlar bulunduğundan bahsetti.

Maiha, Türkiye ile Nijerya arasında onlarca yıla dayanan son derece güçlü ve iyi diplomatik ilişkiler olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'deki hayvancılık sektörünün gelişimini yakından takip ediyorum. Türkiye hayvancılık sektöründe oldukça ileri bir noktada. Genetikten ıslah çalışmalarına, et ve süt üretiminden ekipman ve hayvancılık uygulamalarına kadar pek çok alanda Türkiye'nin Nijerya'ya sunabileceği ve Nijerya'nın Türkiye'den öğrenebileceği çok şey bulunuyor. Bu gibi alanlar işbirliği ve paylaşım için son derece uygun." değerlendirmesinde bulundu.

Zirvede Türk hayvancılık sektörünün ve ekonomisinin önde gelen aktörleriyle tanışma fırsatı bulduğunu ifade eden Maiha, ülkesine dönüşünde Türkiye'nin Nijerya Büyükelçisi ile bir araya geleceğini ve iki ülke arasındaki resmi ikili ilişkileri daha ileriye taşıma yollarını ele alacaklarını belirtti.

Maiha, Türkiye ile Nijerya arasında kültürel etkileşimin de olduğunu ifade ederek, "Abaya, fes ve genel olarak İslam kültürü çatısı altında aynı dini ve ortak değerleri paylaşan halklar olarak çok uzun yıllara dayanan bir bağımız var. Günümüzde modern imkanlarla, kıtalararası uçuşlarla, Nijerya'dan İstanbul'a düzenlenen günlük seferlerle bu bağ daha da güçleniyor." diye konuştu.

Türkiye'nin COP31'e büyük bir başarıyla ev sahipliği yaptığını ve bizzat katıldığı bu organizasyona tanıklık ettiğini belirten Maiha, Türkiye'nin küresel güneydeki gelişmekte olan ülkelere öncülük eden yapıcı diplomatik duruşunu sürdürmesini ve Türk yatırımcıların Nijerya'da güvenle yatırım yaparak iki ülke ekonomisini geliştirmesini temenni ettiğini söyledi.

Kaynak: AA