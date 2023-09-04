Nijerya Hükümeti Madencilik Sektörünü Düzenlemek İçin Kamu Şirketi Kurmayı Planlıyor

Nijerya hükümeti, madencilik sektörünü düzenlemek ve yerel işletmelere finansman sağlamak amacıyla kamu şirketi kurmayı planlıyor.

Nijerya Katı Madenler Bakanı Dele Alake, madencilik sektöründe atacakları adımlara ilişkin başkent Abuja'da basın toplantısı düzenledi.

Alake, hükümetin, madencilik sektörünü düzenlemek ve yerel işletmelere finansman sağlamak için kamu şirketi kurulmasını önerdiğini aktardı.

Bu şirketin dünya çapındaki büyük çok uluslu şirketlerle ortaklık-yatırım anlaşmaları arayacağını ve bunları güvence altına alacağını belirten Alake, kurumun "madencilik sektörü için büyük miktarda doğrudan yabancı yatırım" sağlamayı amaçlayacağını söyledi.

Alake, kamu şirketinin altın, kömür, kireç taşı, bitüm, kurşun, demir cevheri ve barit gibi ülkenin temel emtialarının geliştirilmesine odaklanacağına işaret etti.

Madencilik sektörünün ülkeye doğrudan yabancı yatırım çekeceğini ve ekonomiye en az yüzde 50 katkı sağlayacağını kaydeden Alake, madenleri yasa dışı yollardan çıkaran tüm madencilere sahaları boşaltmaları için 30 günlük ültimatom verdi.

Afrika'nın ikinci büyük ekonomisi, altın, çinko, lityum ve demir cevheri de dahil olmak üzere büyük miktarda kullanılmayan metal yataklarına sahip Nijerya'da maden çıkarma işleminin neredeyse tamamı küçük ölçekli işletmeler tarafından gerçekleştiriliyor.

Nijerya hükümeti, altın, değerli taşlar ve diğer madenlerin ülke içinde işlenmesi amacıyla inşa edilen 6 tesisin tamamlanmak üzere olduğunu açıklamıştı.