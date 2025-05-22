Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...

Ak Parti'nin Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Zeybekci, konuk olduğu Armağan Çağlayan'ın programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"MERKEZ BANKASI ELİMİZDE, PARA BARA DAĞITIRIZ"

"15 bin TL emekli maaşı yeterli değil" diyen Zeybekci, "Bunu 100 bin TL yapsak ne olur? Yapabiliriz. Merkez Bankası elimizde, para basar dağıtırız. Para basarak, para dağıtarak, para vererek insanların refahını yükseltseydik, onları daha iyi şartlarda yaşar hale getirseydik, daha fazla tüketebilir hale getirseydik eğer bugün dünyada açlık olmazdı, fakirlik olmazdı. Para basarak refah artsaydı dünyada açlık kalmazdı" ifadelerine yer verdi.

"ASGARİ ÜCRET 52 BİN LİRA OLSAYDI..."

Sözlerinin devamında üretime vurgu yapan Zeybekci, "Siz vatandaşın alacağı yumurta, et; diğer tüketim maddelerinin miktarlarını attırmadığınız sürece dağıttığınız para otomatik olarak enflasyon olarak yansır. Şu an asgari ücret 22 bin lira değil de 52 bin lira olsaydı derhal kiralar 5 bin liradan 15 bin liraya çıkardı" şeklinde konuştu.