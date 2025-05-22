Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...

Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...
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Konuk olduğu programda "15 bin TL emekli maaşı yeterli değil" diyen AK Parti'nin Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Zeybekci, "Bunu 100 bin TL yapsak ne olur? Yapabiliriz. Merkez Bankası elimizde, para basar dağıtırız. Para basarak refah artsaydı dünyada açlık kalmazdı" dedi.

Ak Parti'nin Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Zeybekci, konuk olduğu Armağan Çağlayan'ın programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"MERKEZ BANKASI ELİMİZDE, PARA BARA DAĞITIRIZ"

"15 bin TL emekli maaşı yeterli değil" diyen Zeybekci, "Bunu 100 bin TL yapsak ne olur? Yapabiliriz. Merkez Bankası elimizde, para basar dağıtırız. Para basarak, para dağıtarak, para vererek insanların refahını yükseltseydik, onları daha iyi şartlarda yaşar hale getirseydik, daha fazla tüketebilir hale getirseydik eğer bugün dünyada açlık olmazdı, fakirlik olmazdı. Para basarak refah artsaydı dünyada açlık kalmazdı" ifadelerine yer verdi.

"ASGARİ ÜCRET 52 BİN LİRA OLSAYDI..."

Sözlerinin devamında üretime vurgu yapan Zeybekci, "Siz vatandaşın alacağı yumurta, et; diğer tüketim maddelerinin miktarlarını attırmadığınız sürece dağıttığınız para otomatik olarak enflasyon olarak yansır. Şu an asgari ücret 22 bin lira değil de 52 bin lira olsaydı derhal kiralar 5 bin liradan 15 bin liraya çıkardı" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarımetinmert06:

bunu bu hale kim getirdi sayın zeybekci dis güçler mi?

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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

anasınıfı öğrencisini bunun yerine koysak daha mantıklı konuşur

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

iyi de asgari ücret 22 bin lira..Kiralar yine 20-25 bin lira.Buna sebepde sizler değil misiniz?Bu ülkemin en büyük beka sorunusunuz..

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Haber YorumlarıFerhat Aslan:

sayın bakanım para basmadan korkmayalım önemli olan piyasaya verdiğimiz parayı ne sekil dağıtacağız bir. birde piyasadan nasıl toplayacağız iki.. örneğin hayvancılığa hibe adı altında devletimiz para veriyor teşvik ediyor sonuç hayvancılık geride. ama sen hayvancıların ürettiği malı değerini üstünde al parasını öde ama piyasa iştirakçilerine ucuzdan ver aradaki farkı sübvanse olarak devletin kasasına işle. işte teşvik böyle olur.. benim devlet yönetimiyle ilgili kitabım bir okunsa .

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Haber YorumlarıMehmet Soğuksu:

Aynı hassasiyeti milletvekili ve kamu çalışanları zammı içinde dikkate alsanız olmaz mı. Onlara yapılan zam enflasyonu tetiklemiyor mu acaba.

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