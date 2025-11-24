Nihal Başkan, Baba Mesleğini Süs Bitkileri İhraç Ederek Sürdürüyor

YALOVA'da yaşayan ziraat mühendisi Nihal Başkan (35), kesme çiçekçilik işiyle uğraşan babasının mesleğini süs bitkileri ihraç ederek sürdürüyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nü bitirip, memleketine dönen Başkan, 30 dekarlık işletmesinde son 3 yıldır süs bitkileri üretiyor. Kadın istihdamına da katkı sağlayan Başkan, çoğu kadın çiftçi 10 kişilik ekiple çalışıyor.

Kesme çiçekçilik işiyle uğraşan babasının yanında, çocukluğunu çiçeklerin arasında geçiren Nihal Başkan, meslek tercihini de bu yönde kullandı. Üniversitede bu alanda eğitim alan Başkan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nü bitirdikten sonra ziraat mühendisi olarak memleketi Yalova'ya geri döndü. Çeşitli firmalarda çalışan Başkan, son 3 yıldır kendi işletmesinde süs bitkileri üretimi yapıyor. Samanlı köyündeki 30 dekarlık işletmesinde, 10 kişiyle çalışan kadın ziraat mühendisinin ekip arkadaşlarının çoğunluğu da hemcinslerinden oluşuyor. Genç bir kadın girişimci olarak kadınlara istihdam kapısı açan Başkan'ın çiftçilerinden 7'si kadın.

'BABA MESLEĞİ OLARAK BU MESLEĞE GEÇTİM'

Nihal Başkan, mesleğini severek yaptığını belirterek, Başkan, "Dış mekan süs bitkileri olarak üretim yapmaktayım. Baba mesleği olarak bu mesleğe geçtim. Babam eski kesme çiçek üreticilerindendi. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra bahçelerimizi dış mekan süs bitkileri üretimine aktardık. Şu anda 30 dekarlık bir alanda çalışıyorum. Yalova'daki potansiyelin farkında olarak, bu noktada işletmelerimizi çevirdik. Bundan da büyük bir keyif duyuyoruz. 30 dekarlık alanda yaklaşık 10 kişilik bir ekiple çalışıyoruz" dedi.

'TOHUM VE ÇELİKTEN ÜRETİM YAPIYORUZ'

Fideleri de kendilerinin ürettiğini söyleyen Başkan, "Biz burada tamamen tohum ve çelikten üretim yapıyoruz. Fidelerimizi kendimiz üretiyoruz. Saksı değiştirip, piyasaya satışa sunuyoruz. Satışa sunarken de yerli pazar, iç pazarımız haricinde asıl hedefimiz ihracat. İhracatta şu şekilde çalışıyoruz; tamamen ürünlerimiz torf ve cocopeatli. Asla içerisinde toprak yok. Bu da bizim yurt dışı pazarımızı güçlendiriyor. İç piyasayla da aynı şekilde çalışabiliyoruz" diye konuştu.

'ASIL HEDEFİMİZ AVRUPA PAZARI'

Asıl hedefinin Avrupa pazarı olduğunu ifade eden Başkan, "İhracatta özellikle Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan, Irak ve Bulgaristan ana pazarlarımızdan bazıları. Bunun haricinde asıl hedefimiz ve olmasını gerektiğini düşündüğümüz Avrupa pazarı. Türkiye pazarında da birçok ille çalışabiliyoruz. Tokat, Antalya, İzmir, Sakarya gibi birçok ilde pazarlamalarımız devam ediyor" dedi.

SATIŞ SÜRECİ İKİ YILI BULUYOR

Mesleğinin sabır istediğini, bitkilerin bakımlarını düzenli olarak yaptıklarını söyleyen Nihal Başkan, "Genel olarak bitkilerimizin bakımları biraz zor. Tohum ve çelikle yaptığımız dış mekan süs bitkilerinde sürecin satışa gelmesi yaklaşık 2 yılımızı alıyor. Bu süreçte tabii ki gübreleme, budama, ilaçlama gibi işlemlere devam ediyoruz. Alev çalısı, taflan, berberis, leylandi, şimşir gibi bazı gruplarla çalışıyoruz. Ağırlıklı 2 litre, 5 litre ve maksimum 10 litre şeklinde çalışıyoruz" diye konuştu.