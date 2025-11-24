Haberler

Nihal Başkan, Baba Mesleğini Süs Bitkileri İhraç Ederek Sürdürüyor

Nihal Başkan, Baba Mesleğini Süs Bitkileri İhraç Ederek Sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da ziraat mühendisi Nihal Başkan, babasının kesme çiçekçilik işini sürdürüyor ve süs bitkileri üreterek ihracat hedefliyor. Ekip arkadaşlarının çoğu kadın olan Başkan, kadın çiftçilere istihdam sağlıyor.

YALOVA'da yaşayan ziraat mühendisi Nihal Başkan (35), kesme çiçekçilik işiyle uğraşan babasının mesleğini süs bitkileri ihraç ederek sürdürüyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nü bitirip, memleketine dönen Başkan, 30 dekarlık işletmesinde son 3 yıldır süs bitkileri üretiyor. Kadın istihdamına da katkı sağlayan Başkan, çoğu kadın çiftçi 10 kişilik ekiple çalışıyor.

Kesme çiçekçilik işiyle uğraşan babasının yanında, çocukluğunu çiçeklerin arasında geçiren Nihal Başkan, meslek tercihini de bu yönde kullandı. Üniversitede bu alanda eğitim alan Başkan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nü bitirdikten sonra ziraat mühendisi olarak memleketi Yalova'ya geri döndü. Çeşitli firmalarda çalışan Başkan, son 3 yıldır kendi işletmesinde süs bitkileri üretimi yapıyor. Samanlı köyündeki 30 dekarlık işletmesinde, 10 kişiyle çalışan kadın ziraat mühendisinin ekip arkadaşlarının çoğunluğu da hemcinslerinden oluşuyor. Genç bir kadın girişimci olarak kadınlara istihdam kapısı açan Başkan'ın çiftçilerinden 7'si kadın.

'BABA MESLEĞİ OLARAK BU MESLEĞE GEÇTİM'

Nihal Başkan, mesleğini severek yaptığını belirterek, Başkan, "Dış mekan süs bitkileri olarak üretim yapmaktayım. Baba mesleği olarak bu mesleğe geçtim. Babam eski kesme çiçek üreticilerindendi. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra bahçelerimizi dış mekan süs bitkileri üretimine aktardık. Şu anda 30 dekarlık bir alanda çalışıyorum. Yalova'daki potansiyelin farkında olarak, bu noktada işletmelerimizi çevirdik. Bundan da büyük bir keyif duyuyoruz. 30 dekarlık alanda yaklaşık 10 kişilik bir ekiple çalışıyoruz" dedi.

'TOHUM VE ÇELİKTEN ÜRETİM YAPIYORUZ'

Fideleri de kendilerinin ürettiğini söyleyen Başkan, "Biz burada tamamen tohum ve çelikten üretim yapıyoruz. Fidelerimizi kendimiz üretiyoruz. Saksı değiştirip, piyasaya satışa sunuyoruz. Satışa sunarken de yerli pazar, iç pazarımız haricinde asıl hedefimiz ihracat. İhracatta şu şekilde çalışıyoruz; tamamen ürünlerimiz torf ve cocopeatli. Asla içerisinde toprak yok. Bu da bizim yurt dışı pazarımızı güçlendiriyor. İç piyasayla da aynı şekilde çalışabiliyoruz" diye konuştu.

'ASIL HEDEFİMİZ AVRUPA PAZARI'

Asıl hedefinin Avrupa pazarı olduğunu ifade eden Başkan, "İhracatta özellikle Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan, Irak ve Bulgaristan ana pazarlarımızdan bazıları. Bunun haricinde asıl hedefimiz ve olmasını gerektiğini düşündüğümüz Avrupa pazarı. Türkiye pazarında da birçok ille çalışabiliyoruz. Tokat, Antalya, İzmir, Sakarya gibi birçok ilde pazarlamalarımız devam ediyor" dedi.

SATIŞ SÜRECİ İKİ YILI BULUYOR

Mesleğinin sabır istediğini, bitkilerin bakımlarını düzenli olarak yaptıklarını söyleyen Nihal Başkan, "Genel olarak bitkilerimizin bakımları biraz zor. Tohum ve çelikle yaptığımız dış mekan süs bitkilerinde sürecin satışa gelmesi yaklaşık 2 yılımızı alıyor. Bu süreçte tabii ki gübreleme, budama, ilaçlama gibi işlemlere devam ediyoruz. Alev çalısı, taflan, berberis, leylandi, şimşir gibi bazı gruplarla çalışıyoruz. Ağırlıklı 2 litre, 5 litre ve maksimum 10 litre şeklinde çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
Seyir halindeki otomobilin tavanında twerk yapmaya çalıştı

İstanbul'da seyir halindeki otomobilde skandal görüntü
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme "Güle güle" dedi
Yok artık daha neler! Bütün ülke Asensio'yu konuşuyor

Dün gece yaptıkları olay oldu! Bütün ülke onu konuşuyor
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken kilitlediler

Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken...
En acı ziyaret! Depremde 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp

En acı ziyaret! 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp
Trump'la buluşan Mamdani söylemlerini değiştirmedi

Trump'a karşı geri adım atmadı: Bence hala faşist
Gollerden önce verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonlarda hemfikir oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Gören telefona sarıldı

Gece saatlerinde esrarengiz görüntü! İddiayı duyan telefona sarıldı
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak

Binlerce gencin beklediği gün geldi çattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.