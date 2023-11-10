Niğde, Türkiye'de Misket Elma Üretiminde İlk Sırada

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Amasya elması olarak bilinen 'misket elma' üretiminde kent olarak Türkiye'de ilk sırada olduklarını belirtti. Niğde'de elma hasadının sona ermesiyle birlikte yaklaşık 600 bin ton rekolte elde edildi.

NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Amasya elması olarak bilinen 'misket elma' üretiminde kent olarak Türkiye'de ilk sırada olduklarını kaydetti.

Niğde'de elma hasadının sona ermesiyle birlikte yaklaşık 600 bin ton rekolte elde edildi. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, geçen yıla göre artış yaşandığını, Amasya elmasında misket elması üretiminde Türkiye'de ilk sırada Niğde'nin yer aldığını belirtti. Misket elma üretiminde Niğde'nin Türkiye'de söz sahibi iller arasında yer aldığını ifade eden Kenar, "Niğde'de üretilen misket elması sofralık ve kaliteli bir elma çeşidimizdir. Niğde'de misket elma üretimi yüzde 40 oranına ulaştı" dedi.

ELMA ÜRETİMİNDE BU YIL DEĞER KAYBI YAŞANMADI

Kuraklık anlamında bir olumsuzluk olmadığını ancak doğal afetler konusunda dolu yağışları ve kara leke hastalığın olmasına rağmen genel olarak çok fazla değer kaybının yaşanmadığına ifade eden Kenar, "İhracatın artarak devam edeceğini öngörüyorlar. Öne çıkan pazarlar olarak Hindistan, Dubai, Rusya, Libya ve Uzakdoğu ülkeleri yer alıyor. O bölgeden daha fazla talep yüksek. Üretilen elmaların yaklaşık yüzde 30 ile 40 oranında bir bölümü ihracata gidiyor" ifadelerini kullandı.

Niğde'de elma bahçesi kurulumunda acilen toplulaştırma yapılması gerektiğini belirten Kenar, "Niğde'nin rakım olarak elmaya elverişli olması nedeniyle son zamanlarda elma bahçesi kurulumunda büyük bir artış yaşanıyor. Ama ilimizde geçmiş dönemlerde elma yetiştirilen bölgelere baktığımızda 50-60 yıllık ağaçların bulunuyor. Bu ağaçların artık ömrünü doldurduğunu ve artık sökülüp yenilerinin dikilmesi gerekiyor. Devletimiz tarafından buralarda acilen bir toplulaştırmaya gidilerek bu bahçelerin birleştirilerek çiftçilik yapan küçük aile işletmeleri desteklenmesi gerekmektedir" diye konuştu.