Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde Yatırım İçin Arsa Tahsisine Başlandı

Niğde Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) 4. tevsi alanında yatırım yapmak isteyen sanayicilere arsa tahsisine başlandı.

Ak Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, OSB Sosyal Tesisi'nde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, alt ve üstyapısıyla Niğde OSB'de büyük bir başarı hikayesinin yazıldığını söyledi.

Yaklaşık 40 yıla yakın bir başarıdan bahsettiklerini dile getiren Uzkurt, şunları kaydetti:

"Bugün borcu olmayan, içerisine girdiğinizde yeşil alanları göz alıcı olan, bütün alt ve üstyapısıyla hizmetleri eksiksiz işleyen bir organize sanayi bölgesinden bahsediyoruz. Bu Niğde'miz adına mutluluk verici bir şey. Niğde'nin, OSB'deki yatırım ulusal ve uluslararası yatırımcılar için de son derece cazip bir hal almıştır. Bugün itibarıyla önemli yatırım projelerinin Türkiye'ye gelmek üzere olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 1,5 yıl gibi bir zamanda 4. tevsi alanını ilan etmiştik. Niğde OSB bugüne kadar yaklaşık 705 hektarda hizmet veriyordu. 4. tevsi alanı yaklaşık 300 hektar genişleme alanına sahip. Sadece alan itibarıyla bir katılımdan bahsetmiyoruz, aynı zamanda yeni alanda 80-90 parselin de tahsisine başlamış bulunuyoruz. Öngörümüz kurulacak fabrikalarda 15 bin kişiye yakın istihdam kente kazandırılacak."

Niğde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş da 4. tevsi alanıyla bölgede 239 sanayi parseli bulunduğunu belirtti.

Yatırımcılar için tahsis edilmeyi bekleyen 96 parselin olduğunu ifade eden Altunbaş, "En küçük sanayi parselimiz 4 bin, en büyüğü ise 330 bin metrekaredir. Her ölçekte yatırımcıya uygun alanlarımız mevcut. Niğde OSB sadece üretimin değil, aynı zamanda istihdamın da güçlü bir lokomotifidir. Bugün itibarıyla bölgemizde yaklaşık 6 bin 500 kişi istihdam edilmektedir. Bu sayı hem ilimiz ekonomisine hem de sosyal yapısına doğrudan katkı sunmaktadır. 4. tevsi alanında üretim yapacak yatırımcılarımıza şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.