Niğde'de 30 Bin Fidan Toprakla Buluştu

TÜRKİYE İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden başlatılan '81 İlde 81 Orman' projesi kapsamında Niğde'de 30 bin fidan toprakla buluşuyor.

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle ilk olarak 2008–2017 yılları arasında gerçekleştirilen 81 İlde 81 Orman projesi, 2024'te yeniden hayata geçirildi. Bankanın ikinci yüzyılının ilk yılında da devam eden projeyle bugüne kadar 18 ilde dikim törenleri gerçekleşti. 81 ilin tamamında yeni fidanları toprakla buluşturmayı amaçlayan proje ile beş yıl içinde toplam 2,2 milyon fidan dikilecek ve sonraki üç yıl boyunca ağaçlandırma sahalarının düzenli bakımları yapılacak.

2025 sonbahar sezonundaki dikim törenlerinden beşincisinin gerçekleştiği Niğde törenine, Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Küçüktuna, Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Kayseri Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TSKB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ece Börü, İş Bankası Kayseri Bölge Satış Müdürü Serhan Özerkan, İş Bankası Perakende Krediler Tahsis Kayseri Bölge Müdürü Hüseyin Vurucu, İş Bankası Niğde Şube Müdürü Ufuk Muslu'nun yanı sıra Niğdeli öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

NİĞDE'DE 30 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

81 İlde 81 Orman projesiyle yüzde 8'i ormanlık alanlardan oluşan Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Yeniköy'de yer alan 30 hektarlık alanda 30 bin fidan toprakla buluştu.

Projenin 2008-2017 yılları arasında gerçekleşen ilk aşamasında, 2011 yılında Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı Hıdırlık mevkiinde yapılan dikimlerde 32 bin 250 fidan toprakla buluşmuştu. Düzenli bakımı yapılan bu alanda zamanla çeşitli canlı türleriyle ekosistem gelişmeye başladı.