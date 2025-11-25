Haberler

Niğde'de 30 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Niğde'de 30 Bin Fidan Toprakla Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden başlatılan '81 İlde 81 Orman' projesi kapsamında, Niğde'de 30 bin fidan toprakla buluştu. Proje ile beş yıl içinde toplam 2,2 milyon fidan dikilmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden başlatılan '81 İlde 81 Orman' projesi kapsamında Niğde'de 30 bin fidan toprakla buluşuyor.

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle ilk olarak 2008–2017 yılları arasında gerçekleştirilen 81 İlde 81 Orman projesi, 2024'te yeniden hayata geçirildi. Bankanın ikinci yüzyılının ilk yılında da devam eden projeyle bugüne kadar 18 ilde dikim törenleri gerçekleşti. 81 ilin tamamında yeni fidanları toprakla buluşturmayı amaçlayan proje ile beş yıl içinde toplam 2,2 milyon fidan dikilecek ve sonraki üç yıl boyunca ağaçlandırma sahalarının düzenli bakımları yapılacak.

2025 sonbahar sezonundaki dikim törenlerinden beşincisinin gerçekleştiği Niğde törenine, Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Küçüktuna, Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Kayseri Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TSKB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ece Börü, İş Bankası Kayseri Bölge Satış Müdürü Serhan Özerkan, İş Bankası Perakende Krediler Tahsis Kayseri Bölge Müdürü Hüseyin Vurucu, İş Bankası Niğde Şube Müdürü Ufuk Muslu'nun yanı sıra Niğdeli öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

NİĞDE'DE 30 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

81 İlde 81 Orman projesiyle yüzde 8'i ormanlık alanlardan oluşan Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Yeniköy'de yer alan 30 hektarlık alanda 30 bin fidan toprakla buluştu.

Projenin 2008-2017 yılları arasında gerçekleşen ilk aşamasında, 2011 yılında Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı Hıdırlık mevkiinde yapılan dikimlerde 32 bin 250 fidan toprakla buluşmuştu. Düzenli bakımı yapılan bu alanda zamanla çeşitli canlı türleriyle ekosistem gelişmeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
DEM Parti'den 'İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılsın' talebi

DEM Parti'den ezber bozan talep! Karar yarın verilecek
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Warner Bros'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Şimdi derin bir oh çekecek! O iddialara yalanlama geldi
Robert Lewandowski'den Fenerbahçe'ye cevap

İşte Fenerbahçe'ye verdiği cevap
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Sınıfta aniden rahatsızlanan 13 yaşındaki Baran hayatını kaybetti

Sınıfta aniden rahatsızlandı! 13 yaşındaki Baran'dan acı haber geldi
Warner Bros'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Şimdi derin bir oh çekecek! O iddialara yalanlama geldi
'MHK falan hikaye' diyerek derbinin hakemini açıkladı

"MHK falan hikaye" diyerek derbinin hakemini açıkladı
Maddi durumu olmayan öğrencisini ve hediyesini paylaşan öğretmene büyük tepki var

Maddi durumu olmayan öğrencisini paylaşan öğretmene büyük tepki var
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Trabzonspor'da sezonu kapatan Visca, ameliyat edildi

Sezonu kapatan Visca, ameliyat edildi
Görüntü Türkiye'den: Ahıra giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Ahıra giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Real Madrid'de Vinicius Junior krizi

Real Madrid'de kriz! Sözleşme yenilemek istemiyor
'Uzak Şehir'de abi kardeş arasında tepki çeken diyalog: Midem bulandı

'Uzak Şehir'de abi kardeş arasında tepki çeken diyalog: Midem bulandı
Boşanma aşamasındaki eşini silahla katletti! Polis tarafından vurularak yakalandı

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü! Polisle çatışmaya girince vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.