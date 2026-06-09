Haberler

S&P 500 ve Nasdaq, çip hissesi satışları ve jeopolitik risklerle bir ayın en düşük seviyelerini gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsasında S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, teknoloji hisselerindeki satış dalgası ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle son bir ayın en düşük seviyelerine geriledi. Dow Jones endeksi de Trump'ın İran açıklaması sonrası değer kaybetti.

NEW New York borsasında S&P 500 ile Nasdaq endeksleri, teknoloji hisselerindeki satış dalgasının derinleşmesi ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle son bir ayın en düşük seviyelerine indi.

Geçen hafta cuma günü sert düşen çip hisselerindeki toparlanmayla güne pozitif seyirle başlayan Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, satış baskısının yeniden başlamasıyla kazançlarını geri verdi.

Piyasaların açılışından bir süre sonra gün içi zirvelerine çıkan endekslerin yükseliş ivmesi kısa sürdü. Halihazırda yaşanan kayıplar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın ABD'ye ait Apache helikopterini düşürdüğünü ve buna yanıt vereceklerini açıklaması sonrasında arttı.

Gün içinde 51.260,92 puana kadar çıkan Dow Jones endeksi, Trump'ın açıklaması sonrasında yüzde 1,1 düşüşle 50.211,12 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,3 azalarak 7.237,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,7 düşüşle 24.980,38 puana indi ve son bir ayın en düşük seviyelerini gördü.

Daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi eden Dow Jones endeksi TSİ 21.00 itibarıyla yüzde 0,14 azalışla 50.716,14 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,85 kayıpla 7.342,62 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,68 azalarak 25.495,37 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yatırımcıların ABD'de yarın açıklanacak mayıs ayı tüketici enflasyonu verileri ile cuma günü gerçekleşmesi beklenen SpaceX'in halka arzı öncesinde temkinli bir duruş sergilediğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz

Trump, misillemeye hazırlanıyor! İran'ın saldırısını doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Camiden çıkan çifte kanlı pusu! At izleri katile götürdü
Michy Batshuayi, Süper Lig'in eski şampiyonuna önerildi

Süper Lig'in eski şampiyonuna transfer olması an meselesi

Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

Suriyeli esnafın dükkanına girer girmez talimatı verdi
Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar

Polis her yerde bu vandallığı yapanları arıyor
Real Madrid'de Arbeloa ile yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı!
Rüzgarda ipi kopan Türk bayrağını vatandaşlar korudu

Kim gördüyse aracını durdurdu, ortaya bu görüntüler çıktı
Uzak Şehir'in yıldızları tatilde aşka geldi

Fenomen dizi sezon finali yaptı, ünlü çift soluğu tatilde aldı