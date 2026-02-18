New York borsası Fed tutanakları öncesi yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) son toplantısının bugün açıklanacak tutanakları öncesi güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artarak 49.601,51 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 6.856,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 artarak 22.629,85 puana yükseldi.

Yapay zekayla ilgili endişelerin hafiflemesiyle pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Yatırımcıların dikkatleri Fed'in bugün açıklayacağı toplantı tutanaklarına çevrilirken, politika faizinin sabit tutulduğu Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısının tutanaklarında para politikasının geleceğine dair daha fazla ipucu aranacak.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de sanayi üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Ülkede dayanıklı mal siparişlerinin tutarı ise geçen yıl aralık ayında yüzde 1,4 ile beklenenden az düşüş kaydetti.

Kurumsal tarafta da Amerikan çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, teknoloji devlerinden Meta'nın uzun vadeli yapay zeka altyapı yol haritasını ilerletmek üzere şirketle çok yıllık stratejik bir ortaklığa gittiğini duyurması sonrası yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.