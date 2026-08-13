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New York borsası üretici enflasyonu verisiyle yükseldi

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ABD'de ÜFE temmuzda beklentilerin altında kalırken, New York borsası güne yükselişle başladı. Fed'in eylülde faiz sabit tutacağı beklentisi güçlendi. Petrol fiyatları gerilerken, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve şirket bilançoları izleniyor.

New York borsası, ABD'de üretici enflasyonunun temmuzda beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artarak 53.828,55 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 7.763,18 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,16 yükselişle 26.631,34 puana yükseldi.

Makroekonomik veriler, şirket bilançoları ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, pay piyasalarında açılışta petrol fiyatlarındaki gerilemenin de etkisiyle pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de dün açıklanan verilerin tüketici enflasyonunun temmuzda beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini göstermesinin ardından bugün açıklanan veriler de üretici enflasyonunun aynı ayda beklentilerin altında kaldığına işaret etti.

Buna göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) temmuzda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 4,7 arttı.

Ilımlı enflasyon verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylüldeki toplantısında politika faizini sabit tutacağı yönündeki beklentileri destekledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, yüksek seyreden enflasyonu düşürmek için faizlerin artırılması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.

Öte yandan petrol fiyatlarındaki hareketler de enflasyon görünümüne etkisi açısından yakından takip ediliyor.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2,3 düşüşle 86,9 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 81 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki gerilemede, küresel ve ABD kaynaklı verilerin petrol arzına ilişkin endişeleri hafifletmesi etkili oldu.

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı da yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ederken, ABD ile İran arasındaki gerilimi sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlere ilişkin belirsizlik sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu belirtmişti.

İran yönetimi ise Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin açıklamalarına "Şartlarımız kabul edilene kadar Boğaz yeniden açılmayacak." yanıtını vermişti.

İran'da savaşı koordine eden en üst askeri birim olan Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, "İran'ın izni ve gözetimi dışında hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapamayacağını" belirtti.

Devam eden bilanço sezonunda şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar da yatırımcılar tarafından izleniyor.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Cisco'nun finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen hisseleri açılışta yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.

Cerebras ile Coherent'ın hisseleri de bilanço açıklamaları sonrası sırasıyla yüzde 16'nın ve yüzde 3'ün üzerinde geriledi.

Kaynak: AA
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