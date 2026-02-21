New York borsası ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararı sonrası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Yüksek Mahkemesinin Başkan Donald Trump'ın "acil durum" tarifelerini yasaya aykırı bulmasının ardından haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,47 artarak 49.625,97 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,69 artışla 6.909,51 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 kazançla 22.886,07 puana tırmandı.

ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararı yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında kapanışta pozitif bir seyir izlendi.

Yüksek Mahkeme, Başkan Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetti.

Mahkemenin söz konusu kararı 3'e karşı 6 oyla alınırken, karar metninde vergi ve gümrük vergisi koyma yetkisinin Kongre'ye ait olduğu vurgulandı.

Analistler, kararın, tarifeler nedeniyle mali yük altındaki şirketler için rahatlama sağlayabileceği ve ABD ekonomisini etkileyen enflasyon endişelerini hafifletebileceği şeklinde yorumlandığını belirtti.

ABD Başkanı Trump ise Yüksek Mahkemenin kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, kararın "son derece hayal kırıklığı" yarattığını söyledi.

Tarifeleri uygulayabilmek için alternatif yöntemler olduğuna işaret eden Trump, 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca halihazırda uygulanan tarifelere ek olarak yüzde 10'luk küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağını duyurdu.

Makroekonomik veriler de yatırımcılar tarafından takip edilirken, ABD ekonomisi 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 1,4 ile beklentilerin altında büyüdü.

Geçen yılın son çeyreğinde sert bir yavaşlama kaydeden ülke ekonomisinin büyüme hızı, söz konusu dönemde yaşanan 43 günlük ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması ve tüketici harcamalarındaki yavaşlamadan olumsuz etkilendi.

ABD ekonomisi, 2025 yılı genelinde ise yüzde 2,2'lik büyüme performansı gösterdi.

Ayrıca ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı verilerde ise hızlanma görüldü. Buna göre, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı. Endeks, geçen yıl kasımda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de şubatta 51,2 değeriyle beklentilerin altına indi.

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise şubatta aşağı yönlü revizyonla 56,6 oldu.