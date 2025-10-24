New York Borsası, Trump ve Şi Cinping Görüşmesi Öncesi Yükseldi

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gelecek hafta görüşeceğini açıklamasının ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,31 artarak 46.734,61 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 6.738,41 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 kazançla 22.941,80 puana tırmandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya turu kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de görüşeceğinin kesinleşmesi sonrasında pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump'ın Güney Kore'de gerçekleştirilecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacağını ve 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi ile ikili bir görüşme yapacağını açıkladı.

Ayrıca, ABD ve Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümüne yönelik müzakerelerin yeni turunun da 24-27 Ekim tarihlerinde Malezya'da yapılacağı bildirildi.

İki ülke arasındaki görüşmelere ilişkin haber akışıyla son dönemde yeniden artan ticaret gerilimine dair endişeler hafifledi.

Bilanço sezonu da yakından izlenirken, dün piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklayan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, net karının bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 azaldığını bildirdi. Gelirinin beklentileri aşmasına karşın karındaki düşüşle sabah saatlerinde gerileyen Tesla hisseleri, günü yüzde 2,3 yükselişle tamamlayarak kayıplarını telafi etti.

ABD'li teknoloji şirketi IBM'in hisseleri ise gelir ve karının üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesine rağmen bulut yazılımı birimindeki büyümenin yavaşlamasıyla yüzde 0,9 geriledi.

Yıllık kar tahminlerini yükseltmeleri sonrası Honeywell'in hisseleri yüzde 6,8 ve American Airlines'ın hisseleri yüzde 5,6 değer kazandı.

Southwest Airlines'ın hisseleri ise finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına karşın yüzde 6,3 düştü.

Telekomünikasyon şirketi T-Mobile'ın hisseleri de abone sayısının beklentileri aşmasına rağmen yüzde 3,3 düşüş kaydetti.

Analistler, bugün piyasa kapanışının ardından bilançosunu açıklayacak Intel'in finansal sonuçlarının da yakından izleneceğini belirtti.

Ayrıca, ABD yönetiminin Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine almasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan sıçramayla enerji hisselerinde yükseliş görüldü. ABD'li enerji şirketlerinden Chevron'un hisseleri yüzde 0,6 ve Exxon Mobil'in hisseleri yüzde 1,1 değer kazandı.

Trump yönetiminin kuantum bilgisayarı şirketlerinde hisse almaya yönelik görüşmeler yaptığına dair haberler üzerine de IonQ'nun hisseleri yüzde 7,1, D-Wave Quantum'un hisseleri yüzde 13,8, Rigetti Computing'in hisseleri yüzde 9,8 ve Quantum Computing'in hisseleri yüzde 7,2 yükseldi. Ancak ABD Ticaret Bakanlığı yetkilileri bu iddiayı yalanladı.

Öte yandan, ABD'de federal hükümetin kapalı kalmasının 23'üncü gününe girilirken, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar bütçe konusunda hala uzlaşmaya varamadı.

ABD Senatosu'nda dün yapılan 12'nci oylamada da geçici bütçe tasarısı, kabul edilmesi için gereken 60 oya ulaşamadı.

Hükümetin kapalı olduğu süreçte çalışmaya devam eden asker ve diğer kritik federal çalışanlara maaş ödenmesini öngören Cumhuriyetçiler tarafından sunulan yasa tasarısı da Senato'dan geçmesi için gerekli desteği bulamadı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki para politikası toplantısı öncesi ekonomiye dair daha fazla ipucu için yarın açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.