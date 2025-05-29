New York Borsası, Trump'ın Tarifelerine Dair Yasal Sürecin Etkisiyle Yükseldi

NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerini engelleyen mahkeme kararının geçici olarak durdurulması sonrasında yükselişle kapandı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,28 artarak 42.215,73 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,4 artışla 5.912,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 kazançla 19.175,87 puana çıktı.

Trump'ın tarifelerine dair yasal süreçler takip edilirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, dün Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı almıştı.

Trump yönetimi ise karara hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve Başkan'ın yetkisine müdahale ettiği gerekçesiyle itiraz ederek, temyiz mahkemesine başvuruda bulundu.

Hükümetin temyiz süreci boyunca kararın yürürlükte kalmaması yönündeki talebini değerlendiren temyiz mahkemesi, Trump'ın diğer ülkelere uyguladığı tarifeleri engellemeye yönelik mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak durdurdu.

Öte yandan, çip şirketi Nvidia'nın, dün piyasaların kapanmasının ardından yayımladığı güçlü finansal sonuçlar pay piyasalarını destekledi. Şirketin üç aylık dönemde geliri yıllık bazda yüzde 69, karı da yüzde 26 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Nvidia'nın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğine dair Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminini yayımladı. Buna göre ocak-mart döneminde ülke ekonomisi ithalattaki artış ve kamu harcamalarındaki azalmanın etkisiyle yüzde 0,2 daraldı. Geçen ay yayımlanan öncü veride, ABD ekonomisinin yüzde 0,3 küçüldüğü öngörülmüştü.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 24 Mayıs ile biten haftada 14 bin artışla 240 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ayrıca Trump ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, büyüme, istihdam ve enflasyon gibi ekonomik gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Fed'den yapılan açıklamada, "Başkan Powell, politikanın seyrinin tamamen gelen ekonomik verilere ve bunların görünüm için ne anlama geldiğine bağlı olacağını vurgulamak dışında para politikasına ilişkin beklentilerinden söz etmedi." ifadesi yer aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de görüşmenin içeriğine dair, "Trump, Fed Başkanının faiz oranlarını düşürmeyerek hata yaptığına inandığını ve bunun da bizi Çin ve diğer ülkelere karşı ekonomik olarak dezavantajlı duruma soktuğunu söyledi." diye konuştu.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, eğer bir anlaşmayla ya da başka bir şekilde gümrük tarifelerinden kaçınılırsa, faizlerin düşebileceği bir duruma geri dönebileceklerini belirtti.

Goolsbee, stagflasyonun merkez bankaları için en zor senaryo olduğunu ancak şu anda karşı karşıya oldukları şeyin bu olmadığını kaydetti.